Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Заголовки относительно китайской Evergrande вновь в центре внимания — на этот раз являясь источником позитива, поскольку компании удалось в срок провести купонный платеж по облигациям. S&P 500 обновил-таки вчера исторический максимум (4'550 п на закрытие торгов, +0.3%), Euro Stoxx 600 прибавляет 0.3% с открытия торгов сегодня.

Базовые ставки: Доходности американских гособлигаций сохраняют нацеленность на рост. Более того, вчера он происходил вдоль всей кривой: 2 года 0.46% годовых (+7 бп), 10 лет 1.70% годовых (+5 бп), 30 лет 2.15% годовых (+1 бп). До ближайшего заседания ФРС США 2-3 ноября предстоит публикация не слишком большого количества экономических данных, способных изменить расклад сил в глазах регулятора.

Сырьевой рынок: Спотовые цены на европейский газ остаются выше $1000/тыс. куб. м. Участники рынка не могут ответить себе на вопрос, каким образом может быть закрыта потребность региона в топливе для сценария холодной зимы 2021/22.

Мировые валюты: Курсы евро и фунта консолидируются в узких торговых диапазонах против доллара США — 1.162-1.167 и 1.375-1.383, соответственно, — в отсутствие значимых релизов макроданных вчера.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Инфляционные ожидания установили антирекорд. По данным опроса Инфом и Банка России об инфляционных ожиданиях, по итогам октября картина вновь ухудшилась. Текущие оценки инфляции вернулись выше 16 пп (16.3 пп против 15.6 пп в сентябре), а ожидаемый в ближайшие 12 месяцев прирост цен составил 13.6 пп (против 12.3 пп в сентябре), достигнув уровня конца 2016 года. Таким образом, избежать переноса недавнего роста цен на ожидания потребителей не удалось, что неудивительно в контексте взаимосвязи показателей по линии продуктов питания. В частности, опрошенные домохозяйства отметили ускорение роста цен на следующие категории товаров: мясо, птица, фрукты и овощи, молоко и молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия.

В определенном смысле это создает сложности для проводимой Банком России политики сдерживания инфляции. С одной стороны, влияние монетарных факторов на продуктовую инфляцию минимально (а с учетом длительности инвестиционного цикла может оказаться негативным для роста предложения в агросекторе). С другой, текущий рост цен и ожиданий формирует риск для ценовой динамики в других секторах — в сфере услуг и непродовольственных товарах. И здесь в силу вступают менее однородные макропроцессы, предположительно более быстро реагирующие на монетарное сдерживание — адаптация балансов домохозяйств, выбор оптимальной модели потребления и сбережения и т.д. Регулятор неоднократно доказывал, что именно эта область представляет для него наибольшую зону обеспокоенности.

Что это значит для сегодняшнего заседания?

1/ Очевидно, в свете текущих данных по инфляции и ожиданиям сентябрьская коммуникация Банка России устарела. Обновление прогноза на 2022 год может оказаться более показательным, чем любая вербальная риторика, и повышение среднегодового прогноза по инфляции хотя бы до 6.0% будет означать меньшее пространство для снижения ставки в последующие год-полтора (см. обзор на английском языке).

2/ Недавнее ухудшение ситуации с коронавирусом участило вопросы к аналитикам о влиянии карантинных ограничений на предстоящее решение. К слову, разделившийся консенсус между +25 бп и +50 бп, вероятно, отражает сомнения в готовности регулятора усиливать давление на экономическую составляющую. Но важным уроком 2021 года для нас стало то, что любые карантинные ограничения перестали иметь дезинфляционный эффект, напротив, усиливая рефляционную составляющую. Поэтому намного логичнее было бы видеть разделение консенсуса между +50 бп и +75 бп, и тут мы лишь вынуждены сделать поправку на быстро устаревшую коммуникацию из п.1.

3/ Сегодня стоит ожидать новую брошку Э.Набиуллиной. Несмотря на ее попытки отказаться от такого способа коммуникации с общественностью и рынками (см. недавнее интервью), новая брошь должна иметь форму «рукопожатия», как символ необходимости координации усилий в борьбе с инфляцией между Банком России и Правительством (ведь мяч во многом остается на его стороне поля).