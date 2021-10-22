В четверг фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на положительной территории, в то время как индекс Dow Jones к окончанию торговой сессии не показал существенной динамики и закрылся у нулевой отметки.

Из макростатистики были опубликованы еженедельные данные по рынку труда. Количество новых заявок на пособия по безработице составило 290 тыс. Ожидания были на уровне 298 тыс., а предыдущее значение — 293 тыс. Число повторных заявок также оказалось лучше ожиданий — 2,48 млн против ожиданий в 2,55 млн и предыдущего значения в 2,6 млн.

Новости компаний

Las Vegas Sands предоставила слабые финансовые результаты за 3 квартал. Выручка компании не дотянула до консенсуса на 28% и составила $857 млн (30% от уровня 2019 г. до пандемии), показав существенное ухудшение относительно 2 квартала, в котором выручка составила 42% от уровня 2019 г. Рассмотрим выручку в разрезе географии продаж.

В Макао выручка составила $608 млн ~30% от уровня 2019г., ухудшение относительно 2 квартала составило 11%. EBITDA маржа составила 5% против 31% в 2019г., ухудшение относительно 2 квартала составило 11%. Текущие карантинные ограничения продолжают оказывать давление на восстановление индустрии. Уровень трафика и доходы в масс-сегменте в Макао по итогам 3 квартала составили 18% и 31% от уровня 2019 г., соответственно. Уровень заполняемости отелей составил 45,5% против 52,3% кварталом ранее.

В Сингапуре выручка компании составила $249 млн (31% от уровня 2019 г.), ухудшение относительно 2 квартала составило 16%. Напомним, что работа казино была приостановлена с 22 июля по 5 августа. EBITDA маржа ухудшилась до 6%. Уровень заполняемости отелей составил 72% против 68% кварталом ранее.

Учитывая объявленную в начале года продажу американских активов, Las Vegas Sands выделила активы, расположенные в Лас-Вегасе, в категорию активов, предназначенных для продажи. В рамках сделки планируется продажа всех активов в США (Venetian Resort Las Vegas, выставочный центр Sands Expo и Convention Center) за $6,25 млрд. Сделку планируют завершить в 1 квартале 2022 г.

Компания завершила квартал с объемом ликвидности $5,6 млрд, включая $1,7 млрд денежных средств на балансе. Чистый долг на конец квартала составил $12,88 млрд. Напомним, ближайшие крупные погашения у компании ожидаются только в 2023 г.

Как и ожидалось, финансовые результаты оказались под давлением учитывая ужесточение карантинных мер как в Китае, так и в Сингапуре в течение квартала. Восстановление индустрии займет больше времени, учитывая нулевую терпимость Китая к новым случаям заражения COVID-19.

В целом реакция рынка на публикацию отчетности была умеренно негативной, учитывая, что ключевым фактором на текущий момент является процесс возобновления лицензий и изменения регулирования отрасли. В ходе конференц-колла менеджмент не предоставил новой информации по процессу возобновления лицензий, отметив лишь что данный процесс будет справедливым и менеджмент не ожидает что будет принято решение, при котором компания не сможет вести деятельность в Макао. Ближайшим важным событием для компании является завершение публичных слушаний в части изменения регулирования игорного бизнеса в Макао (29 октября).