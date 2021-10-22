• ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п., что превысило не только рыночный консенсус (7.00%), но и наш исходный прогноз (7.25%). Причина — чрезмерно высокие инфляционные ожидания и значимое смещение баланса рисков в пользу проинфляционных.

• Сигнал на ближайшие заседания также, как мы и ожидали, остался неизменным — «…при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.»

• Базовый прогноз ЦБ в части инфляции был скорректирован до 7.4-7.9% на 2021 при сохранении уровня 4.0-4.5% на 2022. Но это будет обеспечено за счет поддержания более жесткой политики: обновленный прогноз по ставке соответствует диапазону 7.50-8.50% на конец этого года и 6.50-8.00% на конец 2022. Иными словами, нормализация политики в 2022, исходя из текущих прогнозов ЦБ, будет более медленной, чем планировалось в июле.

• ЦБ продолжает действовать решительно и на опережение, что в полной мере оправдано в текущих глобальных и российских реалиях растущих цен на сырье и инфляционных ожиданий. Неизменность сигнала также логична — при текущих инфляционных ожиданиях ставка должна быть выше, чем все мы предполагали (мы писали об этом в июле и сентябре). Широкий диапазон по ставке означает, что ЦБ будет действовать в соответствии с выходящими данными, но дополнительные +50 б.п. в декабре, возможно, стоит теперь считать базовым сценарием.

• Большая жесткость монетарной политики — это негативный фактор для коротких и средних ОФЗ/бондов. Длинные ОФЗ могут быть более устойчивы, особенно, учитывая план ЦБ вернуть инфляцию к 4% к концу следующего года. Но краткосрочно и они могут быть под умеренным давлением, особенно, если продолжат расти длинные долларовые ставки. В очередной раз стоит констатировать выигрышность стратегии флоутеров, на которую мы обращали внимание в течение этого года. Наконец, сегодняшнее решение ЦБ — это щедрый подарок для рубля, что мы видим уже по первой реакции курса, и тренд на укрепление российской валюты, уверены, продолжится и дальше.