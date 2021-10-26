В понедельник ключевые фондовые индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones закрылись на положительной отметке (+0.47%, +0.9% и +0.18%, соответственно).

В центре внимания остается сезон отчетности американских компаний. По данным Goldman Sachs 65% компаний из 117, входящих в индекс S&P500 и уже отчитавшихся, превысили консенсус-прогнозы.

Сегодня свою отчетность предоставят такие компании как Eli Lilly (до открытия), Novartis (до открытия), Alphabet (после закрытия), Microsoft (после закрытия), Visa (после закрытия) и др.

Новости компаний

Компания AT&T предоставила ежеквартальную финансовую отчетность. Выручка за квартал составила $39,9 млрд (-5,7% г/г), что оказалось на $250 млн (<1%) меньше консенсус-прогноза. Скорректированная EBITDA составила $13 млрд, что было близко к ожиданиям консенсуса. Чистая прибыль на акцию составила $0,82, что на $0,21 выше ожиданий.

Рассмотрим бизнес в разрезе сегментов и начнем с сегмента «Телеком», который добавил 928 тыс. новых абонентов по постоплате (ожидалось 526 тыс., лучший прирост за десять лет) и 249 тыс. по предоплате. Отток пользователей составил 0,72%. Выручка сегмента выросла на 7% до отметки в $19,1 млрд, что на 1% выше консенсуса в $18,9 млрд (выручка по услугам сотовой связи выросла на 4,6%, выручка по продаже устройств на 15%). EBITDA сегмента выросла на 3,6% год-к-году до уровня $7,99 млрд (ожидания $7,89 млрд).

В сегменте беспроводной связи и интернета компания добавила 289 тыс. новых пользователей (консенсус ожидал 295 тыс.), и совокупная выручка сегмента составила $3,1 млрд (выросла на 3,4%) выше консенсуса в $3,12 млрд. EBITDA сегмента $958 млн (+3,8% г/г) ниже консенсуса в $1 млрд. В совокупности добавилось 6 тыс. новых пользователей, что оказалось хуже ожиданий в 52 тыс. Негативно то, что основной приток пользователей на оптоволокно был за счет перетока с медных кабелей, что повлияло на количество новых пользователей сегмента. Проводная связь для бизнеса принесла компании $5,9 млрд — ниже ожиданий в $6,04 млрд и на 5,2% ниже прошлогоднего значения. В 3 кв. компания закрыла сделку по продаже подразделения DirectTV.

Сегмент WarnerMedia добавил компании $8,4 млрд выручки, что на 14% выше уровня прошлого года и немного выше консенсуса в $8,4 млрд. За год сервис HBO Max и кабельный канал HBO добавили 12,5 млн новых пользователей, из которых 7,1 млн приходится на США. На конец квартала число пользователей стримингового сервиса составляет 69,4 млн в мире (45,2 млн в США). Стоит отметить, что в США число пользователей стримингового сервиса снизилось на 1,8 млн. Основной рост был за счет международного сегмента, который прибавил 3,7 млн. Компания запустила сервис в Латинской Америке в конце 2 квартала. Падение в США было из-за отмены соглашения с Amazon из-за чего был убран премиальный кабельный канал HBO с сервиса Amazon Prime Channel. ARPU по итогам квартала составил $11,82. EBITDA сегмента выросла на 13,5% до уровня в $2,2 млрд, что близко к ожиданиям рынка. Менеджмент также отметил, что ожидает, что число подписчиков на конец 2021г. будет близко к верхней границе диапазона (70-73 млн). Мы считаем прогноз менеджмента консервативным и полагаем, что релиз на сервисе фильмов «Дюна» и «Матрица» должны способствовать росту пользователей свыше ожиданий менеджмента.

Мы отмечаем операционные результаты сегмента «Телеком» и «Warner Media», в тоже время слабый приток новых пользователей в сегменте «Высокоскоростной интернет» вызывает опасения относительно потери рыночной доли. Напомним, что компания планирует выделить в отдельный сегмент подразделение WarnerMedia, которое сольется с компанией Discovery, в результате чего образуется новый игрок на рынке стриминга с потенциалом на третье место по числу подписчиков в стриминговом бизнесе. После выделения компании у AT&T останется сегмент «Телеком» и «Высокоскоростной интернет». Мы выделяем AT&T в основном за счет возможности участия в новой компании (WarnerMedia+Discovery), в которой у текущих акционеров AT&T будет доля в 70%. По итогам отчетности мы сохраняем рекомендацию BUY, но понижаем целевую цену с $38,3 до $35,5 (потенциал роста 38%) на инвестиционный горизонт 1 год.