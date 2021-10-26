Компания Netflix представила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал выросла на 16% до отметки в $7,48 млрд, что оказалось на уровне ожиданий. Чистая прибыль на акцию составила $3,19 (на $0,63 выше ожиданий). За квартал количество платных подписчиков сервиса увеличилось на 4,38 млн, что оказалось выше прогноза менеджмента в 1,54 млн и консенсус-прогноза в 3,5 млн. Число подписчиков на конец квартала составило 213,5 млн. В США и Канаде добавилось 70 тыс. новых подписчиков, в Европе — 1,8 млн, в Латинской Америке — 0,3 млн, в Азии — 2,2 млн. Выручка на пользователя выросла в США на 10%, в Европе на 7%, в Латинской Америке на 8% и в Азии на 4%. Кроме этого, менеджмент предоставил прогноз на 4 кв. 2021г. Согласно нему, выручка ожидается в размере $7,71 млрд (консенсус $7,68 млрд). Менеджмент ожидает, что за 4 кв. прибавится 8,5 млн новых подписчиков (консенсус ожидал $8,32 млн).

На наш взгляд, отчетность позитивная, но вполне ожидаемая с учетом успехов последних релизов сериалов. Выручка за квартал выросла на 16%, из которых 8% процентов пришлось на рост подписчиков (+4,5 млн), а остальное на рост выручки на пользователя. По регионам основной рост подписчиков был за счет Азии (+2,2 млн подписчиков) и здесь явным драйвером стал выход сериала «Игра в кальмара», который посмотрели 142 млн домохозяйств (за 4 недели с выхода) и это абсолютный рекорд. Предыдущий максимум был у фильма «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом (99 млн домохозяйств) и первого сезона сериала Бриджертоны (82 млн).

В то же время мы наблюдали сильный рост со второй половины августа в акциях компании (+23%), который мы связываем с графиком релизов контента, точнее с ожиданиями по релизу контента в рамках этого графика. Если говорить о медиа и стриминговых компаниях, то мы видим именно график релиза контента главным драйвером роста акций таких компаний в обозримом будущем. В данном случае выход продолжений одних из наиболее популярных сериалов компании («Бумажный дом», «Половое воспитание» и «Люцифер») в сентябре стали стартовыми драйверами роста числа подписчиков, что и привело к росту акций за несколько недель до этого на ожиданиях данных релизов. Если популярность данных сериалов была вполне ожидаема, то столь высокий успех «Игры в кальмара» стал неожиданностью для многих инвестдомов, что привело к повышению целевых цен и стало дополнительным драйвером для роста акций.

Хотя количество новых подписчиков (наиболее важный показатель компании) и превзошел ожидания менеджмента, он был близок к ожиданиям консенсус-прогноза, поэтому мы и не увидели существенной положительной динамики акций по результатам отчетности. В то же время, ориентируясь на географическую разбивку новых пользователей, успех «Игры в кальмара» успел отразиться только на азиатском регионе, что вполне понятно, так как сериал вышел 17 сентября и набирал популярность в течении нескольких недель, а в США и Европе пик просмотров, по нашему мнению, придется на октябрь. Динамику акций до конца года определит график релизов, так как далеко не все новые подписчики могут остаться после просмотра данного сериала.

В рамках этого графика из сериалов мы выделяем второй сезон сериала «Ведьмак» как потенциальный драйвер притока и удержания новых пользователей (17 декабря; первый сезон посмотрело 76 млн домохозяйств — 3 место среди сериалов сервиса), вторая часть финального сезона сериала «Бумажного дома» (3 декабря; четвертый сезон посмотрело 65 млн домохозяйств – 6 место) и второй сезон «Эмили в Париже» (22 декабря; 58 млн и 10 место). Кроме этого, в 4 кв. ожидается выход ряда потенциальных фильмов-блокбастеров на сервисе. Среди них «Красное уведомление» с Дуэном Джонсоном и Галь Гадот (12 ноября), «Не смотри вверх» с безусловно звездным составом (24 декабря, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Дженифер Лоуренс и Тимоти Шаламе), приквел фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов» — «Армия воров» (29 октября) и многое другое. С учетом графика релиза сериалов и фильмов мы видим возможность для существенного роста подписчиков в 4 кв. и высокую вероятность превзойти ожиданий консенсус-прогноза (8,3 млн) и прогноза менеджмента (8,5 млн), которые, к слову, находятся на уровне 4 кв. 2020г., хотя тогда график релиза был менее насыщенным.

Несмотря на неопределенность с дальнейшим распространением COVID-19 мы не видим каких-то существенных препятствий для релиза контента в ближайшие полгода. Также мы отметим еще одним драйвером на следующий год партнерское соглашение с компанией Sony, которое подразумевает появление новых фильмов компании Sony (с 2022 г.) на сервисе компании Netflix по завершению эксклюзивного театрального окна. На 21 января намечен выход в кинотеатрах фильма «Морбиус», на февраль релиз фильма «Анчартед», снятый по одноименной игре для Sony Playstation, а на октябрь 2022 г. намечено продолжение мультфильма «Человек-паук: через вселенные».

Кроме того, мы видим перспективы в развитии видеоигрового направления, но пока информации по этому поводу существенно больше не стало. 28 сентября компания объявила о приобретении разработчика мобильных игр – компании Night School Studio, известной по игре Oxenfree, выпущенной в 2016 году в жанре «приключенческая игра». Детали сделки не раскрываются. Весьма незначительное для Netflix приобретение, но однозначно первый значимый шаг в сегмент разработки видео игр. Из других направлений стоит отметить, что компания в партнерстве с Walmart будет продавать товары и одежду с символикой наиболее популярных сериалов сервиса.

С учетом отчетности нам нравится долгосрочная инвестиционная привлекательность сервиса, но на текущий момент в цене уже учтен весь последний позитив, и в ближайшее время мы можем увидеть фиксацию позиций на фоне отчетности, что может создать более интересные ценовые уровни для долгосрочного инвестирования в акции компании в преддверии плотного графика новых релизов. Как следствие мы понижаем рекомендацию с BUY до HOLD, но повышаем целевую цену с $619 до $678 на инвестиционный горизонт 1 год на фоне увеличения прогноза по росту числа подписчиков и выручке на подписчика.