Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно во вторник, отыгрывая неоднозначные сигналы с зарубежных рынков капитала. Так, торги на азиатских биржах сегодня завершились без единой динамики, в том числе китайские рынки снизились на фоне сохраняющихся проблем в секторе недвижимости Поднебесной. Определенная коррекция наметилась на рынке нефти, тогда как торги в Европе проходят под главенством покупателей благодаря успешно разворачивающемуся сезону корпоративных отчетностей.

Торги в США вчера завершились ростом основных фондовых индикаторов на 0,2-0,9%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,4%. Доходность 10-летних трежерис опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,62%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии уменьшился на 0,42% до 4237,3 пункта, а Индекс РТС повысился на 0,30% до 1925,4 пункта.

В течение дня инвесторы будут ждать публикации статданных по продажам новостроек и индексу потребительского доверия в США, а также выхода отчета Американского института нефти (API) по недельной динамике запасов углеводородов в стране. Из многочисленных отчетностей американских корпораций наибольший интерес будут представлять результаты Visa, Microsoft, Alphabet, Texas Instruments, General Electric, Lockheed Martin, UPS.

Наиболее существенный рост к середине дня продемонстрировали акции «ВСМПО-Ависмы» (+6,6%), НЛМК (+2,2%), Банка «Санкт-Петербург» (+1,4%), «Акрона» (+1%), «М.Видео» (+0,9%). Между тем подешевели расписки TCS Group (-2,4%), ТМК (-2,1%), ОГК-» (-1,7%), «РУСАЛа» (-1,5%), «Петропавловска» (-1,4%).

Ритейлер X5 Group представил неплохой финансовый отчет за III квартал. Выручка компании повысилась на 11,7% в годовом выражении до 543,6 млрд руб., показатель EBITDA – на 8,1% до 41,8 млрд руб., чистая прибыль – на 14,2% до 13,6 млрд руб. Руководство компании также подтвердило намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд руб. за 2021 г. Расписки Х5 Group на этом фоне подорожали на 0,4%.

Тем временем «Полиметалл» отчитался о снижении производства в III квартале на 8% в годовом выражении до 437 тыс. унций золотого эквивалента, при этом выручка сократилась на 7% до $819 млн. И хотя компания подтвердила производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента, стоимость ее акций просела на 2,4%.