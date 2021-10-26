В понедельник котировки Брент сначала выросли с $85,4/барр. до $86,7/барр. (нового максимума с начала года), но затем снизились до $85,6/барр. на фоне сообщений о том, что в среду Иран и ЕС проведут в Брюсселе обсуждения перед возобновлением в расширенном составе переговоров по ядерной сделке в Вене. Переговоры нацелены на смягчение санкций против Ирана (в том числе касающихся экспорта нефти) в обмен на ограничения в ядерной программе Ирана. Замминистра иностранных дел Ирана сообщил, что встретится со своим коллегой из ЕС, и призвал других участников переговорного процесса "осудить" санкционный режим США, в то время как Тегеран "полон решимости начать переговоры", которые позволят снять санкции.

Отметим, что признаки возможной отмены санкций США в отношении экспорта иранской нефти всегда считались фактором, который может остановить рост нефтяных котировок. В хранилищах находится 80-90 млн барр. иранской нефти и конденсата, которые могут быстро поступить на рынок. Кроме того, объем незадействованных нефтедобывающих мощностей в Иране достигает 1,2 млн барр./сут и, по нашим оценкам, эта добыча может быть восстановлена в течение шести-восьми месяцев после отмены санкций. В настоящее время объемы поставок иранской нефти не превышают 0,4-0,5 млн барр./сут. Они сократились после того, как власти Китая стали бороться с тем, что независимые НПЗ уклоняются от уплаты налогов. Это, в свою очередь, помешало восстановлению нефтедобычи в Иране, объемы которой составляют примерно 2,4 млн барр./сут.

Во вторник утром котировки Брент снова превысили $86/барр. Инвесторы ждут индекса потребительской уверенности в США за октябрь и еженедельных данных по запасам углеводородов от Американского института нефти (API). Индекс потребительских настроений может немного снизиться, как и в предыдущие три месяца, на фоне высоких цен на бензин. Ускорение инфляции негативно сказывается на настрое потребителей и их планах по приобретению автомобилей, домов и крупной бытовой техники. Отметим также, что индекс относительной силы (RSI) по ближайшим фьючерсам Брент на ICE превысил отметку 70, что может говорить о перекупленности. Тем не менее в прошлом году фьючерсы с ближайшим сроком поставки превышали этот технический уровень 13 раз, после чего в течение 20 дней дорожали в среднем на 3,1%. Мы полагаем, что сегодня рост на нефтяном рынке, скорее всего, затормозится в преддверии переговоров между Ираном и ЕС по ядерной программе. По нашему мнению, котировки Брент стабилизируются около $86/барр., однако данные API, который выйдут поздно вечером, могут оказать поддержку ценам на нефть завтра утром.



