Российский рынок торговался в небольшом минусе в первой половине дня. Внешний фон характеризуется незначительным снижением котировок нефти и промышленных металлов. Вновь источником тревог служит строительный сектор Китая, где застройщики зачастили с просрочками платежей по долговым обязательствам. В Европе инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивной отчётности компаний, но для российских экспортёров китайский фактор имеет более весомое значение.

• По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4253,55 п. (-0,03%), а индекс РТС — 1930,83 п. (+0,59%).

• Сектор финансов терял около 1,0% из-за слабости бумаг TCS Group и Сбербанка. В сентябре прибыль банковского сектора РФ снизилась на 20% во многом из-за отрицательной переоценке ОФЗ на фоне повышения ставки Центробанка. Тенденция продолжится в октябре, поскольку ставка вновь была повышена и сразу на 75 базисных пунктов. Также нельзя исключать ещё одно повышение ставки до конца года.

• Бумаги Polymetal теряли более 2,5%. Производство Polymetal в III квартале 2021 года снизилось на 8% год к году, до 437 тыс. унций золотого эквивалента. Производство за 9 месяцев уменьшилось на 4% на фоне планового снижения содержаний на Кызыле, Светлом и Воронцовском и составило 1,151 млн унций золотого эквивалента. Продажи золота остались примерно на уровне прошлого года — 406 тыс. унций в III квартале и 1,002 млн унций по итогам 9 месяцев. Выручка Polymetal в III квартале снизилась на 7% год к году из-за падения цен на золото и серебро и составила $819 млн. Выручка по итогам 9 месяцев составила $2,093 млрд, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистый долг компании на конец сентября составил $1,897 млрд, за квартал он вырос на 4% на фоне выплаты промежуточных дивидендов. Polymetal подтверждает производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента. Компания также сохраняет прогноз TCC на уровне $700-750 на унцию эквивалента и AISC на уровне $925-975 на унцию.

• Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Относительно резкое снижение производства Polymetal в III квартале в годовом сопоставлении связано с эффектом высокой базы. В целом же компания подтвердила производственный план, который не предусматривает существенного изменения добычи по сравнению с прошлогодними показателями.

• X5 Retail Group в III квартале 2021 года увеличила чистую прибыль (здесь и далее по МСФО 17) на 14,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 13,647 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 9,2% г/г, до 42,804 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,9% (8,1% годом ранее). Выручка компании увеличилась на 11,7% г/г, до 543,586 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль Х5 выросла на 7%, до 38,943 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 8,5%, до 123,703 млрд рублей, рентабельность показателя составила 7,7% против 7,9% годом ранее. Выручка ритейлера выросла на 10,2%, до 1,597 трлн рублей. Общий долг Х5 вырос до 242,928 млрд рублей с 228,291 млрд рублей годом ранее. Чистый долг повысился до 230,031 млрд рублей с 216,619 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5х на конец сентября (1,53х годом ранее).

• Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Результаты X5 по итогам III квартала в целом совпали с ожиданиями и не преподнесли сюрпризов. При этом, как заявил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман, компания подтверждает свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд руб. по итогам года. Напомним, что стратегия, которую X5 представила год назад, предполагает в ближайшие три года выплаты акционерам не ниже, чем за 2020 год. В прошлом же году компания впервые выплатила промежуточные дивиденды в сумме 20 млрд рублей (73,645 рубля на GDR) и финальные дивиденды в сумме 30 млрд рублей (110,49 рубля на GDR). Соответственно, по результатам 2021 года можно ожидать аналогичные выплаты.

• Издание «Ведомости» сообщает о том, что в правительстве обсуждают возможность заморозки цен на удобрения до мая будущего года. Ранее в октябре Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) уже сообщала, что производители приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до конца декабря текущего года. Акции «Акрон» и «ФосАгро» отреагировали на новости разнонаправленно.