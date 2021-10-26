Доллар пытается нащупать дно
Вслед за позитивным стартом рубль просел из-за снижения нефти. Хотя она продолжила дешеветь, российская валюта еще в начале сессии устремилась вверх благодаря росту мировых рынков. В результате рубль в очередной раз обновил 15-месячные вершины к доллару и евро.
Глобальные площадки сегодня продолжили развивать восходящее движение предыдущей сессии. Этому в том числе способствует стабилизация цен на энергоносители. В частности, нефть вчера сумела существенно откатиться от 7-летних вершин, и сегодня после кратковременного роста возобновила снижение.
Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением укрепляющегося доллара. Однако после открытия европейских торгов он резко снизился, вызвав восстановление сектора, большинство представителей поднялось в плюс.
Российский долговой рынок остается в русле устойчивой негативной тенденции. Индекс гособлигаций RGBI снижается седьмую сессию подряд, вновь переписав полуторалетний минимум.
В середине торгов рубль стал сдавать позиции в рамках коррекции, хотя нефтяные цены устремились вверх. Многие участники российского рынка пытаются определить наилучший момент покупки инвалюты, не видя потенциала существенного снижения ее курса с достигнутых многомесячных минимумов.
Нефть сумела нивелировать внутридневной провал
Поначалу нефть корректировала нисходящее движение, стартовавшее вчера вечером от 7-летних вершин, но утром возобновила снижение. Однако в середине российской сессии котировки стали быстро восстанавливаться. Сейчас Brent находится в небольшом плюсе вблизи уровня $85.
Поддержку нефтяным ценам оказало активное снижение доллара, начавшееся после старта европейских торгов. Тем не менее непростая ситуация с пандемией, угрожающая замедлить рост экономики и спроса на сырье выступает фактором, который сдерживает дальнейшее подорожание энергоносителей.
Доллар не смог преодолеть недельный максимум
В начале дня индекс доллара (DXY) повышался, вплотную приблизившись к недельной вершине. После открытия европейских торгов DXY стал активно снижаться, но к текущему моменту отскочил, теряя сейчас 0,1% около значения 93,8 п.
Во вторник инвесторы будут оценивать данные по рынку жилья США, а также индекс доверия американских потребителей (17:00 МСК). Более сильные показатели могут ускорить рост глобальных площадок, а также вызвать укрепление доллара.
Европейская валюта поначалу находилась под умеренным давлением, но после старта основной российской сессии продемонстрировала быстрое укрепление. В данный момент пара EUR/USD торгуется около отметки 1,162, прибавляя 0,1%.
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