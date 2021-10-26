Рынок энергоносителей по-прежнему неспокоен. Вчера цены на природный газ в США выросли более чем на 10%, что было вызвано ближнесрочным прогнозом погоды, который указывает на вероятность раннего начала зимы.

Однако опасения по поводу дефицита снабжения кажутся неуместными, поскольку объемы запасов остаются достаточными, переход с газа на уголь на электростанциях позволяет удовлетворить высокий экспортный спрос за рубежом, а долгосрочные прогнозы указывают скорее на мягкую, чем на холодную зиму в целом.

Похоже, что "бычья" активность сырьевых трейдеров переместилась на рынок природного газа США и способствовала скачку цен. Мы придерживаемся "медвежьего" прогноза и сохраняем короткую позицию.

Похоже, что "бычья" активность сырьевых трейдеров переместилась на рынок природного газа США. Цены на него, ранее несколько защищенные от неспокойной динамики энергетических рынков, вчера подскочили более чем на 10%, превысив отметку в 6 долларов США за миллион британских тепловых единиц.

Ожидание похолоданий в ближайшие дни, очевидно, усилило опасения о возможном дефиците. Тем не менее, запасы природного газа в хранилищах США остаются достаточными, чуть ниже средних сезонных значений, но в последнее время только растут.

Повышение цен в последние месяцы спровоцировало к использованию угля вместо газа на электростанциях, что, соответственно, увеличило внутренний спрос и поставки на экспорт. Терминалы по сжижению газа в США работают на полную мощность, чтобы удовлетворить высокий спрос в Азии и Европе.

Долгосрочные метеорологические прогнозы пока указывают на мягкую зиму, соответствующую недавно установившимся условиям Ла-Нинья в Тихом океане. Это погодное явление имеет глобальные последствия и, как правило, совпадает с зимними температурами выше среднего уровня в восточной части Северной Америки.

Если кратко, мы считаем, что последняя динамика цен в значительной степени обусловлена настроениями, а не фундаментальными факторами. Мы придерживаемся "медвежьего" взгляда и сохраняем короткую позицию на фьючерсном рынке США.