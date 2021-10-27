На российском рынке акций началась фиксация прибыли
Индекс Мосбиржи вчера ожидаемо снизился на 0,45%. Вроде бы, и Америка с Европой подросли, и нефть оставалась дороже 85 долларов за баррель, но мы все равно падали.
Похоже, что на рынке началась массовая фиксация прибыли и подготовка части инвесторов к уходу в безрисковые инструменты — депозиты и высоконадежные облигации. Причиной этого является жесткая денежно-кредитная политика Банка России. При этом с большой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку до конца года еще на 0,5 п.п. до 8% годовых.
Естественно, что в таких условиях у многих возникает соблазн перестать думать и направить все или часть средств в депозиты и облигации.
Последние же пока продолжают падать. Индекс Мосбиржи гособлигаций вчера осыпался более чем на 0,4%. Индикатор находится в шаге от локальных минимумов марта прошлого года, когда на мировом финансовом рынке царила паника и инвесторы сбрасывали все активы из-за недостатка ликвидности.
Сейчас же ни о какой нехватке денег речи не идет, но облигационные трейдеры закладываются на еще одно повышение ставки.
При этом у нас нет уверенности, что в ближайшее время мы увидим приток западного капитала в рублевые бонды в рамках операций carry trade, поскольку риски повышения ставки в начале года присутствуют, да и этой меры может оказаться недостаточно для сдерживания роста цен.
Против рынка акций играет и рост курса рубля, что приводит к снижению балансовой выручки экспортеров, доля которых в Индексе Мосбиржи превалирует. Вчера российская валюта укрепилась к доллару на 0,5%. Сегодня на утренней сессии торги идут без изменений относительно закрытия во вторник, но нельзя исключать, что пара доллар-рубль попробует на прочность отметку 69.
Впрочем, пара технически сильно перепродана, отскока в район 70 можно ждать в любое время.
Весь этот негатив продолжит действовать на рынок и сегодня. К нему добавился не очень хороший внешний фон: на 0,75% падает нефть, пытаясь бороться за отметку 85 долларов, в минусе большинство промышленных и драгоценные металлов. Правда, американские фьючерсы порастают в пределах 0,2%, но этого недостаточно, чтобы возобновить рост.
Так что в первой половине дня мы опять с большой вероятностью пойдем вниз.
Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по нефтянке и "Норникелю", а среднесрочным инвесторам стоит готовиться к частичной фиксации прибыльных позиций при отскоке рынка.
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