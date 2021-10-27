Цены на нефть вчера после уверенного подъема немного скорректировались.

С одной стороны, нефть уже выглядит сильно перекупленной после 8 недель подряд роста, и давление продавцов возрастает по мере приближения к многолетним пикам.

С другой стороны, вышли данные от API, которые неожиданно показали рост запасов по всем статьям: по сырой нефти — на 2,3 млн барр., по бензинам — на 0,5 млн барр., по дистиллятам — на 1 млн барр.

Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, если они выйдут схожими с API, это будет дополнительный повод для фиксации прибыли в нефти. По Brent на этом фоне ожидаем отката к 83 долл./барр. (январский фьючерс).