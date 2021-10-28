Российский рынок всю неделю выглядит слабее коллег по западным площадкам. В среду наши индексы в течение дневной сессии вновь снижались быстрее, чем в Европе и США. И лишь ближе к закрытию индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. Впрочем, связано это было с локальным ослаблением рубля, которое поддержало акции тяжеловесных экспортеров. А вот долларовый РТС потерял 1,3%.

Если раньше фактор роста цен на commodities обеспечивал нам опережающую динамику, то сейчас коллективное снижение сырья способствует отставанию. Накануне в минусе закрывалось большинство товаров. Хуже остальных выглядели металлы и особенно алюминий, просевший на 5%.

Лучше других выглядели крупнейшие ритейлеры, акции Магнита и X5 Group, а также представители IT-сектора во главе с Яндексом.

Положительную динамику показывают и золотодобывающие компании на фоне более устойчивой динамики в драгметаллах, чем по остальным commodities. Но равномерности в движении бумаг нет. Лучше остальных продолжили выглядеть акции Полюса (+3,6%). В данный момент премия в бумагах к другим представителям сектора выглядит избыточной. Соотношение цены акций Полюса и Полиметалла вчера достигло исторического максимума. Всего за 2 месяца оно подскочило с 8,8 до 10,6. Бумаги Полиметалла в моменте выглядят интереснее.

На рынке облигаций в среду была попытка начать рост после затяжного падения, однако это продолжалось недолго. К концу сессии часть подъема в ОФЗ была отыграна. А индекс корпоративных облигаций (RUCBICP) и вовсе снизился восьмую сессию подряд, опустившись к минимумам пандемийной паники марта 2020 г. В ближайшее время ожидаю стабилизации на долговом рынке. Доходности уже переставились, особенно на отрезке 3–5 лет.

Тем не менее статистика по инфляции по-прежнему не вызывает оптимизма. Согласно вчерашним данным Росстата, недельный прирост составил 0,28%. В годовом выражении показатель приближается к 8%. Чем ближе к декабрьскому заседанию ЦБ РФ, тем более сильное влияние на российский рынок будет оказывать статистика по инфляции. Рост индекса потребительских цен не просто негатив для бондов, но и сдерживающий фактор для продолжения роста в акциях.

По индексу МосБиржи пока все еще остается актуальной локальная консолидация около максимальных отметок 4200–4290 п. Однако риски временного снижения растут, учитывая охлаждение рынка commodities. В частности, сегодня вслед за остальными сырьевыми товарами с утра начали снижаться цены на нефть, теряя 2%. Акции нефтяников могут быть среди аутсайдеров.

Ближайшие цели коррекции по индексу могут сместиться к 4140 п. и, возможно, к 4080 п. При этом речь пока не идет о сломе продолжительного восходящего тренда. Его нижняя граница сейчас находится лишь около 3950 п.

В паре USD/RUB произошел отскок с 69,5 сразу на 70,6. Высокая скорость движения в основном обусловлена не падением сырья, а в первую очередь сильной перепроданностью доллара, которая была накоплена в предыдущие дни. Пока рост курса выступает лишь обычным отскоком в рамках основной нисходящей тенденции. Ближайшим техническим препятствием по USD/RUB выступает район около 71,5.