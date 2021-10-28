Снижение доходности гособлигаций на глобальном рынке в среду способствовало умеренным покупкам российских облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,04% (-4 б.п.). Суверенные 10-летние облигации развитых стран вчера снизились в доходности на 3-7 б.п. Доходность UST-10 вчера отступила к 1,54% (-7 б.п.). Инвесторы отыгрывали ожидания замедления восстановления мировой экономики на фоне роста заболеваемости ковидом и нарушениях в цепочках поставок, что может потребовать более продолжительных стимулов от монетарных властей. Вчера правительство Германии снизило прогноз по темпам роста ВВП в 2021 г. до 2,6% по сравнению с 3,5% ранее. Сегодня с утра Банк Японии сохранил ставку и программу выкупа активов на прежних уровнях, понизив прогноз экономического роста в этом году с 3,8% до 3,4%.

Опубликованные вчера данные Росстата по недельной инфляции сигнализируют, что темпы роста потребительских цен ускорился до 7,97% (7,8% неделей ранее и 7,4% в сентябре). Такая статистика усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях ближе к верхней границе диапазона 8,0 – 8,5%. На этом фоне в ближайшие дни кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 15 – 25 б.п.



