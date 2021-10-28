Пара доллар-рубль может вернуться выше отметки 71
Входе вчерашних торгов доллар подорожал более чем на один рубль, вернувшись выше отметки 70,5 руб.
Драйвером резкого вчерашнего ослабления рубля выступили, в первую очередь, цены на нефть марки Brent, заметно подешевевшие ввиду наращивания нефтяных запасов США, а также в силу своей "перегретости". Помимо этого, давление на рубль оказало ослабление поддержки от выплат налогового периода, где большинство крупных компаний уже произвели свои операции. Прослеживалось и определенное ослабление аппетита к риску у глобальных инвесторов перед предстоящим заседанием ФРС.
Утро четверга создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты. Фьючерсы на нефть торгуются в заметном минусе, хотя фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть часть вчерашних потерь. Полагаем, что сегодня ключевую динамику по паре доллар-рубль будут задавать развитие ситуации на рынке нефти и 1-я оценка ВВП за 3 кв США.
Сегодня мы опасаемся, что рубль может уйти выше отметки 71 руб., однако по нашим оценкам, коррекция скорее носит локальный характер.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211028/835061544.html