Входе вчерашних торгов доллар подорожал более чем на один рубль, вернувшись выше отметки 70,5 руб.

Драйвером резкого вчерашнего ослабления рубля выступили, в первую очередь, цены на нефть марки Brent, заметно подешевевшие ввиду наращивания нефтяных запасов США, а также в силу своей "перегретости". Помимо этого, давление на рубль оказало ослабление поддержки от выплат налогового периода, где большинство крупных компаний уже произвели свои операции. Прослеживалось и определенное ослабление аппетита к риску у глобальных инвесторов перед предстоящим заседанием ФРС.

Утро четверга создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты. Фьючерсы на нефть торгуются в заметном минусе, хотя фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть часть вчерашних потерь. Полагаем, что сегодня ключевую динамику по паре доллар-рубль будут задавать развитие ситуации на рынке нефти и 1-я оценка ВВП за 3 кв США.

Сегодня мы опасаемся, что рубль может уйти выше отметки 71 руб., однако по нашим оценкам, коррекция скорее носит локальный характер.