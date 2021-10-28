Слабость металлов, нефти, угля и газа привели к тому, что рубль растерял большинство своих достижений, завоёванных на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 75 базисных пункта в рамках заседания 22 октября.

Аукцион ОФЗ также оказался неубедительным. Минфин разместил ОФЗ-Ин 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме 6,841 млрд рублей по номиналу, или около 60% от предложенного объёма. Спрос составил 16,774 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 3,05%.

Меж тем ситуация на Forex явно была не в пользу доллара США. DXY снижался в пределах 0,1% и торговался ниже уровня 93,90 п. Явным сигналом о снижении аппетитов к риску было укрепление иены более чем на 0,3% относительно американского конкурента. Валюты риска AUD и NZD укреплялись в пределах 0,25%. Соответственно, ослабление рубля можно считать локальной историей фиксации прибыли. Впрочем, объяснение этому мы также можем найти в данных по инфляции. К 25 октября она разогналась до 7,97% в годовом выражении по сравнению с 7,78% на 18 октября. Таким образом, вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ продолжает возрастать, а это в краткосрочном периоде является негативом для рынка ОФЗ. Однако после будущего решения по ставке у рубля почти не будет конкурентов по доходности.



