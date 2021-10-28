Инвесторы ожидают замедление темпов роста экономики США
Сегодня будут опубликованы данные по ВВП США. Американская экономика в III квартале, вероятно, росла самыми медленными темпами за более чем год, поскольку вспышки COVID-19 еще разрушали глобальные цепочки поставок и вызывали нехватку комплектующих, таких как чипы для автомобилей, что существенно повлияло на потребительские расходы.
Согласно опросу экономистов Reuters, рост ВВП в прошлом квартале, вероятно, увеличился на 2,7% в годовом исчислении. Однако опрос был проведен перед публикацией данных в среду, показывающих резкое увеличение дефицита торгового баланса в сентябре на фоне спада экспорта.
В европейском экономическом календаре впереди напряженный день. Что касается экономических данных, в центре внимания будут показатели безработицы и инфляции в Германии. Однако основное событие дня — заседание ЕЦБ. Инвесторы будут искать в заявлениях Кристин Лагард больше, чем просто сдвиг в программе покупки активов. При сохранении инфляционного давления инвесторы будут интересоваться экономическими перспективами ЕЦБ и прогнозами по процентным ставкам.
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