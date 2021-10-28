Цены на нефть в среду оказались под давлением из-за неожиданно сильного роста запасов нефти в США. Официальная статистика EIA превзошла как ожидания аналитиков, так и оценку API. Запасы нефти выросли на 4,3 млн баррелей на фоне стабильной добычи и скачка чистого импорта на 0,7 млн б/с. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились на 2 млн и 0,4 млн баррелей соответственно.

Траектория спроса постепенно снижается, что может быть связано с сезонным фактором. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный показатель спроса на топливо, на прошлой неделе снизились ровно на 2 млн б/с до 19,8 млн б/с. Из этого объема 0,3 млн б/с пришлось на бензин. Средний уровень поставок за 4 недели снизился некритично, но после всплеска на прошлой неделе рынок ожидал более высоких результатов.

Фьючерсы на Brent вчера начали снижаться еще в начале сессии, демонстрируя сонаправленные настроения с остальными commodities и отыгрывая слабые данные от API. После публикации статистики от EIA падение ускорилось и продолжается на сегодняшних торгах. Котировки уже достигли $82,5 за баррель. Полагаю, что негативное влияние также оказывает фактор накопленной ранее перекупленности, когда котировки несколько дней подряд стояли вблизи 7-летних максимумов.

Вблизи поддержки $82 за баррель активность продавцов может снизиться, и покупатели смогут перехватить инициативу. Еженедельная статистика от EIA является важным, но весьма волатильным показателем. Фундаментальная ситуация на рынке нефти остается прежней – рынок испытывает острый дефицит и покрывать его пока нечем. Это будет поддерживать высокие цены на нефть и позволит избежать более глубокой коррекции.

Среди других новостей, в Ливии из-за утечки была приостановлена работа трубопровода, ведущего к терминалу Es Sider. По предварительной оценке, это приведет к сокращению ливийских поставок на 0,2 млн б/с (около 0,2% от мирового спроса) на срок от 7 до 10 дней. В таком виде форс-мажор существенно не повлияет на мировой баланс, но если срок ремонтных работ затянется, то это сокращение может стать еще одним фактором в пользу более острого дефицита.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 2,3% ниже уровней закрытия предыдущего дня.