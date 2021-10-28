Сектор российских еврооблигаций: хороший рост. Доходности базового актива вчера активно снижались, что вызвало очень неплохой ценовой рост в секторе еврооблигаций развивающихся стран. В среднем снижение доходности в сегменте ведущих ЕМ составило 4 б. п. Самые дальние выпуски «Газпрома» подорожали на фигуру.

Сектор ОФЗ: инфляция – опять почти 0,3% за неделю. Вчера продавцы несколько сбавили свой напор – цены ОФЗ по итогам среды почти не изменились. Надо сказать, что инвесторы пытаются для себя определить масштаб повышения ставки, и, судя по доходностям коротких бумаг, сценарий роста уровня ставки до 8,5% в декабре (что не исключает прогноз ЦБ РФ) пока не является основным. Впрочем, вчера данный сценарий получил мощный аргумент «за»: недельная инфляция опять оказалась на повышенном уровне 0,28%. За последние 5 недель цены четыре раза прибавляли по 0,3% в неделю (при округлении до десятых) и один раз 0,2%, что значительно выше нормы – обычно в октябре фиксируется рост цен в районе 0,1% в неделю. В результате, годовая инфляция уже 7,97%, перегнав новый прогноз ЦБ на конец 2021 года (7,4-7,9%). Тревожным моментом является полное отсутствие уверенности в том, что инфляция находится около своего пика.