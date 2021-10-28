Улучшение динамики промпроизводства обусловлено разовыми факторами. В сентябре объем произведенной промышленной продукции был на 3,2% больше, чем в соответствующем месяце 2019 г. В то же время необходимо отметить, что в августе промпроизводство было больше на 0,4% по сравнению с уровнем двухгодичной давности, в июле – на 1,1%, а в июне – на 2,8%. При этом в добывающем секторе в прошлом месяце производство было все еще ниже допандемийного уровня на 0,6%, а в обрабатывающей промышленности рост составил 5,2% по сравнению с сентябрем 2019 г. Мы полагаем, что улучшение динамики промпроизводства в сентябре обусловлено разовыми факторами, такими как увеличение экспорта топливно-энергетических товаров на фоне энергетического кризиса в ряде зарубежных стран, а также роста поставок тепловой и электрической энергии на внутренний рынок из-за аномально холодной погоды в России. Кроме того, на темпы роста в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце позитивно повлияло усиление потребительского спроса в результате масштабных социальных выплат населению. Мы полагаем, что в октябре влияние этих факторов значительно снизится. При этом в краткосрочной перспективе сложная санитарноэпидемиологическая обстановка в нашей стране продолжит оказывать негативное влияние на темпы роста промпроизводства. На горизонте в несколько месяцев сдерживающее влияние будет оказывать существенное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Мы подтверждаем текущий прогноз по темпам роста промпроизводства в 2021 г., равный 5,5%, однако допускаем, что фактические темпы роста промышленности окажутся заметно ниже.