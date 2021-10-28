Рынок венчурных инвестиций на поздних стадиях (в российской локализации – pre-IPO) — это огромный объем капитала, размещаемого до недавнего времени вне зоны внимания розничных инвесторов. Для себя мы определяем поздние стадии как инвестиции в компании-"единороги". Другими словами, это быстрорастущие технологические компании с венчурными фондами в составе акционеров. Только в 3 квартале 2021 года количество таргетов для игроков на рынке pre-IPO выросло на 127 компаний-"единорогов" до 848 (а в январе 2016 года их было всего 229). Второй рекордный квартал подряд. И тут очень важно понимать, что приток новых имен не только увеличивает возможности для инвесторов, но и сигнализирует об их интересе к крупным частным компаниям.

Данный факт подтверждается и входом нетипичных игроков в состав акционеров "единорогов" на поздней стадии. Фонды прямых инвестиций участвуют в более чем половине всех сделок венчурного капитала в США по объему привлеченных средств, по сравнению с 36,9% всего два года назад. Похожая динамика наблюдается и для управляющих активами – хеджфонды и суверенные фонды национального благосостояния увеличили экспозицию на участие в венчурных раундах с 32,6% в 2019 году до 55% на конец второго квартала 2021 года.

Сделки с венчурным капиталом на поздних стадиях стали больше напоминать прямые инвестиции в рост. Во многом это результат того, что за последние 10 лет стартапы стали дольше оставаться частными. Это явление привело к повсеместному распространению раундов на сумму более $100 млн. Так называемые «мега-раунды» были редкостью на частных рынках еще 10 лет назад, а сегодня достигли рекордно высокого уровня, обновляя рекорд 5-й квартал подряд. В первую очередь это связано с ростом капитализаций в целом. Средняя оценка компании, привлекающей "мега-раунд", выросла на 110% за год до $1,1 млрд по итогам 3-го квартала 2021 года.

Инвестиции на поздней стадии превратились в своеобразную экосистему. Ведущие технологические компании теперь создают десятки миллиардов долларов для своих частных инвесторов, прежде чем они выйдут на публичный рынок. У фирм, которые хотят иметь доступ к этому классу компаний, нет другого выбора, кроме как пробовать для себя венчурный капитал.

Еще одно преимущество крупных сделок на поздней стадии заключается в том, что они сопряжены со значительно меньшим риском банкротства компании. Для частных инвесторов, которые исторически вкладывали средства в более зрелые организации, это означает, что параметры сделок им гораздо ближе.

С какой-то точки зрения может возникнуть гипотеза, что достаточно горячий венчурный рынок может быть скорректирован публичным рынком при размещении компании. Однако последние IPO за несколько лет скорее отвергнут эту гипотезу. В третьем квартале 2021 года количество сделок IPO, а также выручка от размещений достигли самых высоких результатов за 20 лет.

Платформа для совместной работы GitLab провела успешное IPO в октябре. Бумаги, первоначально оцененные на Nasdaq в $77 за акцию, подскочили на 35% в первый день торгов до $104 за акцию. Таким образом, стоимость компании составила $15 млрд. При этом на pre-IPO-раунде за 10 месяцев до первичного размещения компания стоила $6 млрд. Рост стоимости в 2,5 раза за 10 месяцев экстраполируется в годовую доходность на уровне 180% годовых. S&P 500 за аналогичный период смог показать 24% годовых. Даже с учетом коррекции на риск инвестиции – отличный результат.

Другими успешными сделками за этот год стали: Amplitude, разместившийся с помощью механизма прямого размещения по оценке $7 млрд (оценка 9 июня 2021 года на раунде F — $4,15 млрд), Toast, предоставляющая управляющим ресторанами ПО, включая процессинговые сервисы, разместилась 22 сентября с капитализацией $20 млрд (оценка 12 февраля 2020 года на раунде F — $4,9 млрд). Кроме вышеперечисленных в этом году вышли Freshworks, Thoughtworks, ForgeRock, Couchbase, Wise, SentinelOne и Sprinklr.

При этом сохраняется тренд на негативную динамику акций после IPO за счет завышенных оценок от андеррайтеров. Как результат, инвестор, вложивший деньги в IPO после первого дня торгов, в среднем — потерял деньги. Хорошим прокси рынка IPO является ETF Renaissance Capital IPO, составленный из 60 недавних IPO. Рост стоимости ETF составил с начала года всего 3,8% против доходности 20,7% по S&P 500.

Сегодня мы видим, что новым источником не только крупных, но и с большой долей вероятности успешных pre-IPO сделок станет сегмент финтех. Объем сделок в сегменте финансовых технологий вырос более чем в 2 раза всего за один год. Дебют Stripe, вероятно, станет следующим переломным моментом для отрасли, поскольку инвесторы, скорее всего, будут внимательно следить за динамикой ее акций как индикатором динамики отрасли в целом. Размещение Stripe станет валидацией индустрии в целом, что может создать фундамент для размещений большого количества популярных на венчурном рынке компаний.