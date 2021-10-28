В среду фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись в отрицательной зоне (-0.51% и —0,74%, соответственно), в то время как значения индекса Nasdaq осталось примерно на том же уровне.

Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликовало данные по товарному торговому балансу, согласно которому дефицит баланса в сентябре составил $96.3 млрд, расширившись на 9.2% по сравнению с августовским дефицитом. Аналитики прогнозировали дефицит товарного торгового баланса США в сентябре на уровне $88.2 млрд. Министерство энергетики США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти за минувшую неделю на 4,27 млн баррелей. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться после публикации данных о повышении запасов топлива в США.

Новости компаний

Teradyne отчиталась за 3К21 лучше ожиданий на рынке. Выручка в $951 млн превысила консенсус-прогноз на $18,1 млн. Чистая прибыль на акцию по GAAP в $1,41 оказалась выше ожиданий на $0,08. Прогноз менеджмента на 4К21 по выручке составляет $820-900 млн по сравнению с консенсусом в $836 млн. Акции отреагировали ростом на 3%.

Мы оцениваем отчетность компании позитивно. Динамика акций Teradyne в последние месяцы выглядела хуже динамики сектора (-5% с начала года относительно +20% индекса полупроводниковых акций SOX). На наш взгляд, индустрия оборудования для производства полупроводников выглядит одной из наиболее привлекательных в секторе. Teradyne предоставляет оборудование для тестирования готовых чипов и кремниевых пластин. Мы сохраняем оценку в $143 и рекомендацию BUY.

Сегодня Сбер опубликует отчетность за 3к 2021г. по МСФО. В соответствии с результатами по РСБУ Сбер заработал 937 млрд руб. чистой прибыли за 9м 2021г., что обеспечило рекордный уровень рентабельности капитала банка (ROE) в 25,5%. 2021 — год восстановления банков после кризиса. Стоимость риска Сбера не превысила 0,6% за первые 3 квартала 2021, % маржа (NIM) снизилась незначительно, несмотря на существенное падение ключевой ставки в прошлом году. Операционная эффективность "бьет рекорды": cost/income ниже 28% по итогам 9м21. Рост активов остается высоким (+13% г/г в сентябре), благодаря увеличению кредитного портфеля индивидуальных клиентов, в том числе за счет бурного роста ипотеки.

По нашим оценкам, уверенный рост баланса и высокая рентабельность капитала не вызывают сомнений в том, что банковский бизнес Сбера останется одним из самых прибыльных в России и Восточной Европе. Основным моментом, на который мы обращаем внимание, будет результат нефинансового бизнеса. Прежде всего, в фокусе инвесторов останется рост клиентской базы/выручки от нефинансовых сервисов. Прибыльность экосистемы не является ключевым вопросом в данное время.



