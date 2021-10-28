За неделю с 19 по 25 октября Росстат зафиксировал прирост потребительских цен на 0.28%, что пока не позволяет говорить о замедлении тренда с конца сентября. При этом оценка годовой инфляции, по нашим расчетам, достигла 7.90% г/г, а накопленный рост цен с начала текущего года приблизился к 6.3%.

Локомотивом роста цен по-прежнему остается плодоовощная продукция (1.8% н/н) и некоторые продукты питания (мясо +0.6% н/н, птица 0.7% н/н). Среди остальных товаров можно выделить потребительскую электронику (электропылесосы +0.4% н/н и телевизоры +0.5% н/н) и топливо (бензин +0.1% н/н, дизель +0.3% н/н).

Оценка инфляции за октябрь по расширенной потребительской корзине будет опубликована 3 ноября, а уточненный годовой показатель может приблизиться к 8.0% г/г. Несмотря на то, что данные ближайших недель будут иметь решающее значение для выбора Банком России тактики действий на декабрьском заседании, мы в моменте придерживаемся взвешенной предпосылки и ожидаем повышения ключевой ставки на 50 бп (до 8.00% годовых с сохранением жесткой риторики).

Среди развивающихся стран жесткость риторики и антиинфляционных действий центральных банков становится печальной нормой. Вчера Банк Бразилии повысил ключевую ставку на 150 бп (до 7.75% годовых) на фоне ускорения внутренней инфляции. Это уже шестое повышение ставки в этом году (с 2.0% годовых на начало года) и, вероятно, не последнее. Наши коллеги из SG ожидают еще один шаг на +150 бп в декабре и несколько шагов в 1п’22 с остановкой вблизи 11.25% годовых. Надеемся, что у Банка России лимит доверия к локальной инфляции намного больше, и подобные действия не потребуются.