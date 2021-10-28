В четверг, 28 октября, российские фондовые индексы в первой половине дня заметно корректируются, теряя поддержку со стороны цен на нефть и промышленные и цветные металлы. Американские индексы вчера торговались в целом слабо, азиатские рынки с утра закрылись в минусе. Фьючерс на нефть марки Brent в первой половине дня демонстрирует снижение на 1,0% и торгуется вблизи $83 за баррель.

Ведущие американские фондовые индикаторы DJIA и S&P 500 вчера снизились на 0,7% и 0,5% соответственно, а Nasdaq Composite закрылся в нуле. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в плюсе на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 1 б.п. и составляет 1,538%.

По состоянию на 12:40 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,4% до 4170,70 пункта, а Индекс РТС теряет 1,3% до 1866,28 пункта.

В центре внимания инвесторов сегодня заседания Центробанка Японии и ЕЦБ по вопросам монетарной политики.

Также в США будут опубликованы предварительные данные по темпам роста ВВП за III квартал, еженедельные данные по количеству заявок на получение пособия по безработице и данные по незавершенным сделкам на рынке недвижимости по итогам сентября.

Сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Вчера после закрытия торгов отчитались компании ServiceNow, Twilio, Ford Motor, KLA Corporation, eBay. Сегодня перед открытием рынка результаты представят MasterCard, Comcast, Merck, Caterpillar, Altria Group, Northrop Grumman и другие.

Крупнейший коммерческий банк России Сбербанк отчитался по МСФО за III квартал. Чистая прибыль банка возросла на 28,3% (г/г) и составила 348,3 млрд руб., чистый процентный доход увеличился на 14,2% (г/г) до 469,6 млрд руб., а чистый комиссионный доход – на 11,2% (г/г) до 164,3 млрд руб. Обыкновенные акции Сбербанка снижаются в первой половине торгов на 0,9% на общем негативном фоне.

Золотодобывающая компания «Полюс» представила производственный отчет, согласно которому объем производства золота в III квартале вырос на 15% (к/к) до 770 тыс. унций. Расчетная выручка от продаж золота составила $1,4 млрд, что на 12% выше уровня предыдущего квартала. Средняя цена реализации золота за квартал составила $1787 за унцию. Акции «Полюса» реагируют ростом на 1,4%.

Ритейлер «Магнит» сообщил о росте общей выручки на 27,7% (г/г) до 489,3 млрд руб., об увеличении сопоставимых продаж на 8,6% (г/г) и росте чистой прибыли на 41,1% (г/г) до 13,6 млрд руб. по итогам III квартала. Акции «Магнита» сегодня корректируются на 0,8%.

Выручка Mail.ru Group в III квартале увеличилась на 19% (г/г) и составила 30,4 млрд руб. Чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний выросла на 41% (г/г) и составила 3,9 млрд руб., но чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 1,4 млрд руб. ГДР Mail.ru Group теряют 1,2% в первой половине торгов.

К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста наряду с «Полюсом» оказался Polymetal (+2,0%). В лидерах падения – «РУСАЛ» (-3,1%), «Сургутнефтегаз»-ао (-3,2%) и X5 Group (-3,0%).