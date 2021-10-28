В четверг после неудачного открытия рублю удалось стабилизировать ситуацию и вернуться в плюс. Так, в утренние часы американская валюта поднималась выше 70,7 руб., обновив недельный максимум, однако уже к середине дня скорректировалась в район 70,3 руб. (закрытие среды прошло на уровне 70,64 руб.). Утреннее давление на рубль, по всей видимости, было спровоцировано дальнейшим падением цен на нефть (преимущественно после вышедших накануне данных об увеличении коммерческих запасов в США) и уходом от риска на глобальных рынках. В частности, инвесторов явно нервирует ситуация с ускорением темпов пандемии: ситуация продолжает ухудшаться в Европе, кроме того, новые локдауны в отдельных регионах вводит Китай.

Впрочем, к середине дня фьючерсы на индексы в США демонстрировали положительную динамику, что явно сдерживало общий уход от риска на глобальных рынках. На валютных площадках развивающихся рынков настроения инвесторов не отражали однозначной картины. Российский рубль вернулся в плюс, вместе с ним укреплялась индийская рупия. В то же время, заметно снижались турецкая лира и южноафриканский рэнд.

Несмотря на ухудшение глобального аппетита к риску и коррекцию цен на нефть, позиции рубля остаются достаточно устойчивыми. Фактором поддержки остается ужесточение процентной политики ЦБ. После вышедших накануне данных по инфляции вблизи 8% существенно повышается вероятность расширения шага повышения ключевой ставки на заседании в декабре до 100 б.п. Отметим, что на развивающихся рынках наблюдается схожая ситуация и реакция регуляторов, что может дополнительно способствовать жестким действиям со стороны российского ЦБ. Так, центробанк Бразилии поднял ставку сразу на 150 б.п. (до 7,75%), реагируя на резкий всплеск инфляции до двузначных отметок.