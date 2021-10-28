В четверг мы вновь открылись вниз на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи обновил трехнедельный минимум, а индекс РТС — недельный. Затем у нас произошел отскок благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.

Глобальные площадки с начала дня находятся под давлением, но периодически предпринимают активные коррекционные попытки. Нефть поначалу поступательно снижалась, продолжая нисходящее движение предыдущей сессии, но утром стала быстро возвращать утраченные позиции.

Негативом для рисковых активов по-прежнему выступает угроза более быстрого ужесточения монетарной политики ключевыми центробанками.

Правда, эти опасения несколько ослабли благодаря существенной коррекции сильно подорожавших цен на сырье.

В начале наших торгов биржевые площадки и нефтяные цены немного просели, но у нас это вызвало резкое снижение, российские фондовые индикаторы переписали локальные минимумы. В результате мы приблизились к важным поддержкам: 4163 п. у индекса Мосбиржи и 1865 п. у индекса РТС. Их пробой способен привести к ускорению нисходящего движения, даже если внешний фон лишь умеренно ухудшится.

Сегодня инвесторы будут оценивать сигналы от ЕЦБ о дальнейшей монетарной политике (14:45 МСК) и последующую пресс-конференцию главы европейского регулятора (15:30 МСК). Если риторика будет свидетельствовать о быстром ужесточении денежно-кредитных условий, это может ухудшить ситуацию на мировых рынках.

Валютный рынок

В начале торгов рубль совершал разнонаправленные движения на негативном внешнем фоне, обновив минимум текущей недели. Однако нефть ускорила восстановление, вызвав быстрое укрепление рубля.

Развивающиеся валюты утром пытались укрепляться на фоне нисходящей динамики доллара. Однако в начале европейской сессии он устремился вверх, ухудшив ситуацию в секторе, большинство представителей несет умеренные потери.

Российский долговой рынок возобновил активное снижение. Индекс гособлигаций RGBI быстро сдает позиции, переписывая минимальные с марта прошлого года уровни.

Рубль демонстрирует относительную силу на достаточно опасной внешней ситуации и новой волне снижения ОФЗ. Поэтому, если мировые рынки и нефтяные цены ускорят восстановление, доллар может проверить на прочность психологически важный уровень 70 руб.

Сегодня инвесторы будут оценивать сигналы от ЕЦБ о дальнейшей монетарной политике (14:45 МСК) и последующую пресс-конференцию главы европейского регулятора (15:30 МСК). Если риторика будет свидетельствовать о быстром ужесточении денежно-кредитных условий, это может ухудшить ситуацию на мировых рынках, а также вызвать рост евро к другим валютам.