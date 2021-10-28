Котировки Брент вчера снизились с $86,3/барр. до $84/барр. Одним из факторов, которые вызвали эту коррекцию, стало то, что Иран и ЕС договорились возобновить переговоры о возвращении к ядерной сделке 2015 года до конца следующего месяца (точная дата будет объявлена на следующей неделе). Об этом сообщил замминистра иностранных дел Ирана, который возглавляет делегацию страны на переговорах, после вчерашней встречи в Брюсселе со своим коллегой из ЕС. При этом пока неизвестно, где могут пройти переговоры, и кто будет на них присутствовать. Представитель Госдепартамента США, в свою очередь, заявил, что США обсудят ситуацию с Ираном со своими европейскими партнерами в кулуарах предстоящей встречи "большой двадцатки", которая пройдет на этих выходных в Риме. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США готовы к "дальнейшим дипломатическим шагам".

Как мы уже отмечали на этой неделе, хотя на переговорах по ядерной программе Ирана вряд ли будет быстро достигнут прогресс, перспектива отмены санкций США в отношении экспорта иранской нефти всегда считалась фактором, который может негативно повлиять на нефтяные цены. В хранилищах находится 80-90 млн барр. иранской нефти и конденсата, которые могут быстро поступить на рынок. Кроме того, объем незадействованных нефтедобывающих мощностей в Иране достигает 1,2 млн барр./сут и, по нашим оценкам, эта добыча может быть восстановлена в течение шести-восьми месяцев после отмены санкций.

Вчера инвесторы также анализировали еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA) по запасам углеводородов в хранилищах. Согласно этим данным, товарные запасы нефти за неделю выросли на 4,27 млн барр., однако увеличение было крайне неравномерным. На побережье Мексиканского залива нефтяные запасы существенно повысились, тогда как в остальных регионах было зафиксировано снижение. Запасы в Кушинге сократились четвертую неделю подряд — на 3,9 млн барр. (что стало самым сильным падением с января) до минимального уровня для этого сезона с 2014 года. Одно из возможных объяснений неравномерной динамики — поступление нефти на юг США для выполнения экспортных обязательств. Отметим также, что, несмотря на увеличение переработки на НПЗ в Мексиканском заливе, ее объемы пока ниже, чем до урагана "Ида" и начала сезона ремонтных работ.

Запасы бензина в США продолжили сокращаться на фоне высокого спроса и сезонных ремонтных работ на НПЗ. Латинская Америка продолжает импортировать все больше бензина из США, чтобы удовлетворить спрос на фоне повышения экономической активности после пандемии. Бразилия, крупнейший импортер американского бензина в этом регионе после Мексики, сообщает о росте дорожного трафика. При этом спрос на авиационное топливо стагнирует — пока нет признаков того, что его покупки увеличиваются в преддверии 8 ноября, когда США откроют границы для тех, у кого есть прививка от COVID-19. Запасы дистиллятов в США сейчас находятся на самом низком уровне с апреля, что объясняется сезоном сбора урожая на Среднем Западе и повышенным спросом на топливо в Латинской Америке. Фиксация по ближайшим фьючерсам Брент прошла на уровне $84,58/барр., на $1,82/барр. ниже, чем днем ранее.

Сегодня утром котировки Брент упали до $82,3/барр., но затем вернулись на уровни выше $83/барр. Инвесторы ждут предварительной оценки ВВП США за 3К21. Инвесторы ждут предварительной оценки ВВП США за 3К21. Мы считаем, что эти данные не только укажут на замедление экономического роста по сравнению с предыдущим кварталом, но и, возможно, окажутся ниже консенсус-прогноза. В этом случае цена Брент останется под давлением и может протестировать сегодняшний минимум $82,3/барр. На темпах экономического роста в 3К21, вероятно, сказалось сокращение потребительских и корпоративных расходов, вызванное дефицитом товаров и материалов, перебоями в логистике и неопределенностью из-за дельта-штамма коронавируса. Эти факторы в сочетании с повышенной инфляцией могут негативно повлиять на реальные темпы экономического роста.