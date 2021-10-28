По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, перед последней неделей октября годовая инфляция вплотную подобралась к отметке в 8% (7,94% г./г.). Среднесуточный темп сохраняется вблизи 0,037% еще со второй половины сентября. Таким образом, месячная инфляция с начала октября пока составляет 0,91% м./м. и, если не снизится за оставшиеся дни, даже обгонит сентябрьское значение, с исключением сезонности. С 28 октября в России начинается режим нерабочих дней с сохранением зарплаты, который вряд ли успеет повлиять на статистику за этот месяц. При этом ограничения в области сферы услуг могут даже подстегнуть спрос на них в дни перед их вводом.

Перегретый спрос «растягивает» инфляционные шоки

В годовом эквиваленте индикатор разогнался за октябрь уже более чем на 0,5 п.п. (0,7 п.п. в прошлом месяце). При этом, если львиная доля сентябрьского роста объяснялась волатильной плодоовощной компонентой, то сейчас картина может измениться. Сейчас товары, входящие в корзину для недельной оценки, дорожают более "широким фронтом".

Установившийся уровень инфляции уже выше недавно обновленного прогноза МЭР на конец 2021 г. (7,4% г./г.) и находится на верхней границе нового прогнозного диапазона, представленного ЦБ на октябрьском заседании. В ноябре, по нашим оценкам, инфляция должна стабилизироваться вблизи текущих значений, чему будет способствовать эффект базы прошлого года (хотя при сохранении текущих среднесуточных темпов ноябрьская цифра может даже превысить 8% г./г.). За счет активно подогреваемого пиковыми инфляционными ожиданиями спроса "в моменте" скачки в ценовой динамике затягиваются и пока не позволяют дезинфляционному тренду установиться. Мы полагаем, что этот процесс может начаться в 2022 году, и аналогичную точку зрения высказывал К. Тремасов в своем недавнем интервью.

Прогноз ЦБ на следующий год достаточно оптимистичен

При этом регулятор сохраняет прогноз по инфляции в 4-4,5% г./г., что, на наш взгляд, достаточно оптимистично, так как предполагает месячные темпы почти в 2,5 раза меньшие, чем текущие, а для такого замедления роста цен может понадобиться время, в том числе, учитывая сохраняющиеся в мире последствия пандемии: перебои в поставках и дефицит ряда товаров и комплектующих. С другой стороны, за снижение инфляции будут "голосовать" нормализация фискальной политики и действия ЦБ по охлаждению потребительского спроса (ужесточение ДКП, макропруденциальные меры). В частности, мы полагаем, что шаг в 75 б.п., сделанный на октябрьском заседании, не станет последним в этом году, и регулятор может поднять ставку в декабре на 50 б.п. на фоне все еще близкой к 8% инфляции. Учитывая текущую ценовую динамику, мы пересмотрели прогнозную траекторию по инфляции: по окончании этого года, по нашим оценкам, она будет вблизи отметки 7,8%, а к концу 2022 г. замедлится лишь до 5% г./г.