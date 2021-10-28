В лидерах роста к середине сессии были акции Полиметалла (+1,17%), котировки Детского мира (+0,65%) и бумаги Яндекса (+0,39%). Акции Полюса подорожали на 0,15%. В лидерах снижения пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-7,16% и —4,85% соответственно) и котировки Распадской (-4,72%).

Акции компаний горнодобывающего сектора продолжали корректироваться с недавних вершин ввиду мер властей Китая по ограничению ралли цен на уголь.

Полиметалл в четверг смотрелся лучше рынка на фоне попыток золота закрепиться выше 1800 долл./унц., в то время как Полюс, после скачка наверх сразу вслед за публикацией сильных операционных результатов за 3-й квартал, перешел к небольшой коррекции. Так, Полюс отчитался о росте производства золота в 3-м квартале (на 15%) и выручки (на 12%) по сравнению с уровнями предыдущего квартала, при этом производство по сравнению с уровнем годовой давности почти не изменилось. Бумаги эмитента консолидировались после опережающей динамики в предыдущие дни и в ближайшие сессии могут вернуться к повышению в случае более высоких цен на золото.

Акции Детского мира в четверг растут, судя по всему, выполняя роль защитного актива в условиях ухода от риска и новых ограничительных мер в России в связи с эпидемиологической обстановкой. Публикация финансовых результатов компании назначена на 8 ноября.

С технической точки зрения бумаги Детского мира в октябре пытаются вернуться к повышению после обновления локальных минимумов и расположены у важной краткосрочной поддержки 134,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У текущих значений можно сделать ставку на отскок наверх с перспективой движения в район предыдущего пика, к 139 руб. Стоит учитывать, однако, что восходящий тренд по бумагам, согласно ADX, пока не получил ярко выраженного характера, в связи с чем присутствуют риски возвращения к снижению при закреплении ниже 134,50 руб. Пока же баланс сил смещен в сторону покупателей.