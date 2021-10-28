Рубль корректировал свои потери, которые он понёс накануне. Ускорение инфляции почти до 8% может быть негативным фактором в краткосрочной перспективе. Однако в будущем обещает ещё более высокую ставку ЦБ РФ и потенциальное ралли ОФЗ при замедлении роста цен.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5840 рублей.

Ставки MosPrime выросли до 7,59% на день, остались на уровне 7,73% на неделю и снизились до 8,0% на месяц.

Центробанк РФ вновь задумывается о стимулировании инвестиций в долгосрочные долговые бумаги. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе Уральской конференции НАУФОР сообщил, что ЦБ РФ подумает над налоговыми преференциями для стимулирования вложений в российские ценные бумаги. При потенциальной доходности ОФЗ выше 8,0% подобный шаг регулятора может существенно увеличить приток средств розничных инвесторов в облигации за счёт сокращения вложений в акции.



