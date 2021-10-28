В начале торгов рубль совершал разнонаправленные движения на негативном внешнем фоне, обновив минимум текущей недели. Однако нефть ускорила восстановление, вызвав быстрое укрепление рубля.

Глобальные площадки поначалу находились под давлением, но предпринимали активные коррекционные попытки. Нефтяные цены в начале дня стремительно дешевели, продолжая нисходящее движение предыдущей сессии, но утром стали быстро возвращать утраченные позиции.

Негативом для рисковых активов по-прежнему выступает угроза более быстрого ужесточения монетарной политики ключевыми центробанками. Правда, эти опасения несколько ослабли благодаря существенной коррекции сильно подорожавших цен на сырье.

Развивающиеся валюты утром пытались укрепляться на фоне нисходящей динамики доллара. Однако в начале европейской сессии он устремился вверх, ухудшив ситуацию в секторе, большинство представителей несет умеренные потери.

Российский долговой рынок возобновил активное снижение. Индекс гособлигаций RGBI быстро сдает позиции, переписывая минимальные с марта прошлого года уровни.

Днем рубль просел из-за очередного нисходящего импульса нефтяных цен. Однако, как только они перешли к восстановлению, российская валюта возобновила активное укрепление, переписав дневной максимум. Таким образом, рубль демонстрирует относительную силу при достаточно опасной внешней ситуации и новой волне снижения ОФЗ.

Нефть остается слабой

В начале дня нефть быстро снижалось, но утром перешла к активному восстановлению. В середине дня котировки испытали серьезную просадку, но к текущему моменту почти полностью ее нивелировали. Сейчас Brent теряет 0,7% вблизи уровня $84.

Кроме вышедших вчера негативных данных Минэнерго США, отразивших более существенное увеличение запасов нефти, давление на нефтяные цены оказывает информация о возможном возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке, что может завершиться снятием с Ирана санкций, в том числе запрета на экспорт нефти.

Разнонаправленность мирового валютного рынка усилилась

Индекс доллара (DXY) в четверг совершает разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. Несколько раз DXY приближался к дневной вершине, но к текущему моменту резко снизился, обновив минимум сессии. Сейчас DXY теряет 0,25% около отметки 93,6 п.

Давление на доллар оказали более слабые, чему ожидались, данные по ВВП США за III кв. В то же время количество обращений за пособием по безработице вновь снизилось существенней прогноза, но это слабо улучшило суммарный эффект от экономической статистики.

Европейская валюта в четверг также демонстрировала сильные разнонаправленные импульсы, не имевшие продолжения. В середине наших торгов пара EUR/USD совершила рывок вверх, обновив дневную вершину. Сейчас пара прибавляет 0,35% около значения 1,164.

ЕЦБ ожидаемо сохранил параметры денежно-кредитной политики по итогам октябрьского заседания. Восходящий импульс евро был спровоцирован заявлением главы европейского регулятора о том, что есть причины ожидать завершение ЕЦБ программы выкупа активов уже в марте 2022 г.