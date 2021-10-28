Статистика по ВВП в США разочаровала, но рынок отреагировал ростом
Вышедшая в США статистика по ВВП разочаровала – прирост в третьем квартале составил всего лишь 2% (ожидали +2,7%) вследствие резкого замедления роста реального частного потребления (+1,6%) и инвестиций (+1,8%). При этом прирост базовой инфляции (core PCE prices) составил 4,5%. А вот данные по безработице показали дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда – общее количество безработных сократилось до 2,243 млн. человек (минимум за последние 19 месяцев). Как ни странно, рынок отреагировал ростом. Видимо, инвесторы посчитали, что низкие значения роста ВВП поспособствуют сдержанности ФРС США в плане сворачивания мягкой кредитно-денежной политики. Хотя, с нашей точки зрения, чем ниже будут темпы экономического роста и чем выше инфляция, тем сильнее будет разгораться дискуссия по поводу стагфляции.
Что касается заседания ЕЦБ, то оно не преподнесло никаких сюрпризов, несмотря на растущую инфляцию (пока 1,5%), – и процентная ставка (-0,5% годовых), и политика банка, включая программу покупки облигаций (в размере 1,85 трлн. евро) остались неизменными.
Однако данные новости, и рост цен на нефть внутри дня (Brent вырос до 83,97 долл. За баррель), никак не повлияли на динамику российского рынка акций – индекс Мосбиржи пока снижается на 1,3% (ниже представлена диаграмма с изменением наиболее ликвидных бумаг в течение дня).
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