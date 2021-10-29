Вчера российский рынок акций вновь торговался хуже западных рынков. Формальным поводом этого можно назвать снижение нефти и металлов. Но все-таки основной причиной видится эффект ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. При доходностях ОФЗ выше 8% годовых и ожиданиях их дальнейшего роста новые вложения в акции, тем более "покупка дивидендов", видятся все менее и менее интересными. Неудивительно, что началась фиксация прибыли, благо что многим есть чего фиксировать.

Негативом является и коронавирусный локдаун, который нанесет ущерб российской экономике, в основном малому и среднему бизнесу.

Вчера Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию с потерями в 0,9%.

Сегодня внешний фон вновь не радует. Около четверти процента теряют американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,3% растет нефть, но величины этого подъема будет недостаточно для уверенного разворота российского рынка акций.

Поэтому с утра Индекс Мосбиржи отыграет рост Америки вчера вечером, и с большой вероятностью возобновит снижение. Поддержка по индексу расположена чуть выше 4050 пунктов.

Снижение нефти пока носит характер коррекции, поводом для которой стала не очень хорошая статистика по запасам нефти в США и ожидания возобновления переговоров Ирана и Евросоюза по "ядерной сделке". В общем-то поводы для снижения слабенькие. Принципиально ситуация на рынке углеводородов не меняется: дефицит топлива в мире остается высоким, ОПЕК+ пока не планирует наращивать добычу сверх плана.

Но техническая картина по нефти может ухудшиться, если котировкам удастся закрепиться ниже отметки 83,8 доллара за баррель. При таком сценарии не исключен спуск в район 80 долларов.

В такие моменты стоит искать моменты для сокращения длинных позиций по акциям. Скорее всего, рынок даст возможность купить их подешевле перед новогодним ралли.

Лучше рынка в среднесрочной перспективе обещают быть бумаги золотодобытчиков. Мы по-прежнему ждем, что уход инвесторов от риска спровоцирует повышение спроса на золото. Пока же котировки «главного драгметалла» вновь не смогли закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию.

Рубль вчера укрепился к доллару на 0,75%, но это стоит рассматривать как фиксацию прибыли спекулянтами после предыдущего сильного падения. На утренней сессии рубль дешевеет на 0,1%.

Несмотря на поддержку российской валюты со стороны высоких процентных ставок, серьезного укрепления рубля не ждем. Против него среднесрочно будет играть слабость российской экономики, а в ближайшие дни – окончание налогового периода и коронавирусный локдаун. Сегодня во второй половине дня спрос на валюту вырастет из-за хеджирования рублевых позиций перед выходными.

Совсем печальная ситуация на рынке облигаций: обвал ОФЗ продолжается, и все попытки даже не отскока, а стабилизации ситуации проваливаются. Индекс Мосбиржи гособлигаций находится лишь в нескольких пунктах выше минимума марта прошлого года, когда на финансовых рынках бушевала паника.

Естественно, что распродажа ОФЗ также повышает спрос на иностранную валюту.