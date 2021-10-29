Торги в США завершились новыми рекордами S&P 500 и NASDAQ. Однако уже после закрытия регулярной сессии появились сильные поводы для отката. Впрочем, день проходил под знаком слабой статистики ВВП за III квартал, когда экономика выросла лишь на 2,0% вместо ожидаемых 2,6%. Незавершённые продажи жилья снизились за сентябрь на 2,3% вместо ожидаемого роста на 0,5%. Лишь первичные обращения за пособием по безработице сократились до 281 тыс. на прошлой неделе с 291 тыс. неделей ранее. Как известно, стратегия американского инвестора в последнее время заключается в том, чтобы покупать, если статистика слабая, или продавать, если она своей силой оправдывает более жёсткую позицию ФРС.

Удивил Банк Канады, который решил прекратить программу покупки облигаций и начать готовиться к повышению ставки. Естественно, причиной столь сильного решения является инфляция. В ЕЦБ пока решились лишь на сокращение объёмов покупки активов в рамках программы экстренной помощи в период пандемии. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард даже пыталась убедить рынок в том, что речь о неизбежном повышении ставки в конце 2022 года пока не идёт.

Из политических новостей отметим презентацию пакета на $1,75 трлн, которую провёл президент США Джо Байден. Пакет социального развития предусматривает различные кредитные льготы и выплаты на детей, домохозяйства, развитие чистой энергетики и борьбу с климатическими изменениями, медицинскую помощь в сфере слуха и другое. Естественно, что часть по финансированию чистой энергетики и борьбы с климатическими изменениями является самой большой. По заявлениям Байдена, пакет имеет полную поддержку среди демократов. Однако от дел монетарных и политических вернёмся к рынку.

Ford Motor (+8,7%) отчитался сильно по прибыли и слабее по выручке. Однако производитель автомобилей улучшил прогноз на конец года, а также заявляет о том, что дефицит микросхем постепенно ослабевает. Более того, Ford намерена вернуться к выплате дивидендов.

Бумаги Facebook (+1,51%) позитивно отреагировали на заявление руководства об изменении названия корпорации на Meta.

Производитель горной и строительной техники Caterpillar (+4,07%) отчитался лучше прогнозов за счёт роста спроса на технику в условиях выхода из пандемии и высоких цен на природные ресурсы.

Однако оптимизм отчётов резко забылся после закрытия регулярной сессии, когда отчиталась компания Amazon. Акции теряли более 4% на вечерней сессии. Прибыль на акцию $6,12 при ожиданиях $8,92, выручка $110,81 млрд при ожиданиях $111,60 млрд. Более того, на IV квартал компания ожидает выручку $130-$140, но на Wall Street ждут минимум $142,1 млрд. В компании комментируют слабый прогноз на IV квартал возвращением потребителей в обычные офлайн магазины.

Отчёт Apple также стал поводом для падения бумаг компании более чем на 3% на вечерних торгах. Глава компании Тим Кук говорит о том, что глобальные проблемы с логистикой стоили компании $6 млрд выручки. Прибыль на акцию составила $1,24 при ожиданиях $1,24. Выручка $83,36 млрд при ожиданиях $84,85 млрд. Выручка от iPhone $38,87 млрд при ожиданиях $41,51 млрд. Компания перестала публиковать ориентиры со старта пандемии, но Тим Кук всё же обмолвился, что ждёт сильный квартал, хотя он всё ещё ждёт ещё больше логистических проблем в праздничный квартал.

Можно ещё вспомнить об отчёте Starbucks (-0,27%). Сеть кофеин столкнулась с падением продаж в Китае из-за ограничений в рамках очередной волны COVID-19.

Все 11 отраслевых индексов показали рост. Наиболее заметно повысились цикличные товары (+1,37%), финансы (+1,24%), промышленность (+1,29%) и недвижимость (+1,47%).