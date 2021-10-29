Российский рынок в четверг вновь выглядел слабо, отставая от ключевых западных площадок. Подобную динамику мы наблюдаем на протяжении всей недели. Сказывается сразу комплекс факторов, и вот некоторые из них:

— Опережающая динамика в предыдущие месяцы

— Точечная слабость на рынке commodities

— Снижение спроса на активы развивающихся стран ввиду роста ожиданий более раннего ужесточения ДКП в США, Европе и других странах

— Переоценка действий Банка России в пользу его более жесткой позиции в ответ на ускорение инфляции.

— Рост доходностей по облигациям, увеличивший их привлекательность по отношению к акциям.

На рынке много участников, готовых фиксировать накопленную прибыль. При относительно стабильном фоне мы видим распродажу. Сильные квартальные отчеты российских компаний не вызывают бурной реакции.

Индекс МосБиржи вышел вниз из диапазона консолидации последних дней 4200–4290 п. Вчерашнее падение могло бы быть еще более значительным, если бы ближе к вечеру не улучшился внешний фон. Так, к закрытию фьючерсы на нефть Brent уверенно отскочили после утренней распродажи и в итоге потеряли лишь 0,3%. При этом большинство металлов и закрывалось на положительной территории, а в США индекс S&P 500 почти вернулся к историческим максимумам.

Тем не менее относительно высокие сырьевые цены по-прежнему предполагают привлекательность российских акций. Даже в случае чуть более глубокой коррекции они остаются выше тех уровней, которые бы выступали драйвером устойчивого трендового снижения нашего рынка. Наблюдаемое падение российских акций с точки зрения инвестирования с горизонтом на 2022 г. выглядит интересным.

По индексу МосБиржи нижняя граница годового восходящего тренда сегодня проходит лишь около 3950–3970 п. Пока котировки находятся выше нее, доминирует растущая тенденция. Конкретно сегодня с учетом внешнего фона базовым сценарием является боковик около достигнутых отметок.

На рынке рублевых облигаций нервозность сохраняется. Индекс ОФЗ (RGBI) в четверг потерял еще 0,8%, приблизившись к двухлетним минимумам. Например, трехлетние гособлигации уже торгуются с доходностью к погашению 8,35% годовых. На мой взгляд, торможение волны снижения на рынке бондов уже близко, и до конца года может появиться неплохая возможность зафиксировать высокую доходность в длинных бумагах на ближайшие годы. Особенно с учетом долгосрочного таргета ЦБ по инфляции в 4%.