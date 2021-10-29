Европейские фондовые индексы закрылись немного выше в четверг, так как инвесторы переварили корпоративные доходы и решение Европейского центрального банка по ставке. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 0,15%, немецкий DAX опустился на 0,06%, французский CAC 40 прибавил 0,75%, британский FTSE 100 снизился на 0,05%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил оставить процентные ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальной кредитной линии и депозитной линии без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и —0,50% соответственно, как и ожидалось.

Кристин Лагард попыталась преуменьшить шансы на повышение ставки в 2022 году, намекнув, что игроки рынка, возможно, забегают вперед со своими прогнозами. Фондовые индексы США выросли до новых рекордов закрытия в четверг, поддержанные рядом сильных отчетов. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 1,39%, Dow прибавил 0,68%, а S&P500 вырос на 0,98%.

Акции Ford Motor подскочили на 8,7%. Автопроизводитель поздно вечером в среду восстановил свои дивиденды и повысил прогноз по прибыли в 2021 году.

Ростом на 4,1% отметились бумаги Caterpillar после того, как производственный гигант сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли, а также о скачке продаж строительной техники, горнодобывающего и энергетического оборудования. На 6,8% снизились бумаги eBay после слабого прогноза по выручке в четвертом квартале. eBay превысил ожидания по прибыли на 1% на акцию и превзошел оценки выручки.

Акции Amazon упали более чем на 3% в ходе вечерней сессии после того, как гигант электронной коммерции не оправдал ожиданий по прибыли и доходам в третьем квартале. Компания также выпустила разочаровывающий прогноз на праздничный сезон.

Также в ходе вечерней сессии на 4% снизились котировки Apple. Квартальная выручка технологического гиганта не оправдала ожиданий на фоне более значительных, чем ожидалось, ограничений на поставки iPhone, iPad и Mac.

В пятницу ожидается большой блок макроэкономической статистики. Страны Еврозоны опубликуют данные по динамике ВВП и индексам потребительских цен за октябрь. В США опубликуют личные доходы и расходы, а также индекс деловой активности ФРБ Чикаго.

С начала месяца Nasdaq вырос почти на 7 % за месяц, S&P 500 увеличился на 6,7 % Dow прибавил около 5,6 %. Однако конец октября часто отмечает исторический минимум до того, как акции, как правило, растут до конца года.

На самом деле, четвертый квартал в целом, безусловно, является самым сильным кварталом в истории, в среднем, с ростом S&P 500 на 4 % в 80 % случаев. Ноябрь, между тем, является самым сильным месяцем года — как с 1950 года, так и за последнее десятилетие. Динамика рынка этой осенью может сложиться по-другому, учитывая такие факторы, как борьба Федеральной резервной системы с более высокой инфляцией, которая держится дольше, чем ожидалось, и планы центрального банка начать сокращать свои ежемесячные экстренные закупки казначейских и агентских ипотечных ценных бумаг на $120 млрд, которые являются основным источником рыночной ликвидности с марта 2020 года.



