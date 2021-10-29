В четверг мировые рынки перешли к разнонаправленной динамике – развивающиеся рынки продолжили снижение (MSCI EM: —0,5%), а развитые рынки (MSCI World: +0,9%) росли на фоне сильных отчетов американских корпораций. Так, рынки отыгрывали опубликованные днем ранее сильные финансовые результаты Alphabet и Microsoft, а также компании Ford, которая также заявила о возобновлении дивидендных выплат. Статистика по США оказалась слабее ожиданий, но не оказала существенного влияния на рынки. 1-оценка ВВП США в 3 кв. показала замедление темпов экономического роста в стране до 2% кв/кв, что оказалось заметно ниже 6,7%, фиксируемых кварталом ранее и хуже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз Bloomberg: 2,6%). Инфляционные ожидания снизились, как и индекс доллара. В результате, американский индекс S&P 500 (+1,0%) сумел вернуться к историческим максимумам, а индекс NASDAQ Composite (+1,4%) их вновь обновить.

В конце недели мировые рынки находятся под слабым давлением. Фьючерсы на американские индексы умеренно корректируются: поводом послужили слабые представленные после закрытия основных торгов отчеты Amazon и Apple. Ключевые азиатские индексы торгуются в «красной» зоне на фоне падения цен поставщиков комплектующих запчастей для Apple и слабых экономических данных по Австралии. Цены на промышленные металлы сохраняют снижение, однако нефть Brent продолжает инерционный отскок.

Сегодня ожидается большой блок макростатистики по США: будут опубликованы данные по расходам и доходам потребителей США за сентябрь, а также индекс цен личных потребительских расходов (PCE). Также, ожидается выход предварительного индекса настроений потребителей от Университета Мичигана за октябрь. Мы рассчитываем, что данные могут оказаться неплохими и смогут оказать поддержку рынку.

В четверг индекс МосБиржи (-0,9%) усилил темпы падения, вновь вернувшись под отметку 4200 пунктов и отыгрывая коррекцию цен на товарных рынках, при этом основная волна продаж концентрировалась в "фишках" российского рынка.

По-прежнему наибольшее снижение пришлось на бумаги нефтегазового сектора (Сургутнефтегаз ао: —4,1%; Газпром: —2,5%; ЛУКОЙЛ: —0,5%) на фоне просадки цен на нефть марки Brent ниже 84 долл./барр. Под давлением находились и акции банковского сектора (ВТБ: —2,4%; Сбер ао: —1,6%; Сбер ап: —1,9%) на фоне роста доходностей 10-летних ОФЗ выше 8% и несмотря на публикацию неплохих финансовых отчетов за 3 кв. В «красной» зоне торговались бумаги сталелитейщики (ММК: —1,8%; НЛМК: —1,4%; Северсталь: —0,7%), поддавшись снижению мировых цен на сырье.

В то же время на рынке наблюдался точечный спрос на отдельные бумаги. Акции Yandex (+4,5%) отыгрывали публикацию сильных финансовых результатов за 3 кв. Продолжили отскок акции МосБиржи (+1,1%), а также бумаги Полиметалл (+1,5%).

Сегодня индекс МосБиржи попробует вернуться к уровню 4200 пунктов в начале торгов и в дальнейшем консолидироваться в диапазоне 4170-4220 в случае отсутствия шоков со стороны цен на нефть.