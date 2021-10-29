ОФЗ дешевеют, отыгрывая ускорение инфляции
Вчера доходность 2-летних ОФЗ выросла до 8,37% (+24 б.п.), 10-летних – до 8,19% (+15 б.п.). Такое движение стало реакцией на данные по ускорению инфляции к 25 октября до 8,0% годовых.
Конъюнктура глобальных рынков также способствовала продажам в сегменте рублевого госдолга. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,58% (+4 б.п.). Инвесторы усиливают ожидания ужесточения монетарной политики мировыми центробанками на фоне инфляционных рисков. ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. При этом рынок европейских евробондов отреагировал ростом доходности на комментарий президента ЕЦБ о том, что в краткосрочной перспективе рост инфляции скорее-всего продолжится.
ОФЗ уже довольно сильно подешевели за последнюю неделю. Сегодня ожидаем стабилизации рынка вблизи достигнутых уровней.
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