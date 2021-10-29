Ожидается консолидация пары доллар-рубль в диапазоне 70-71 рубля
Входе вчерашних торгов пара доллар-рубль отыгрывала свои недавние потери, вернувшись к отметке 70 руб.
Первую половину дня отечественная валюта крепла, снимая локальную перепроданность. Во второй половине поддержку рублю оказали и восстанавливающиеся цены на нефть марки Brent, сумевшие удержать отметку в 83 долл./барр., а также стабилизация внешнего фона, чему способствовали позитивные корпоративные новости из США, а также более низкая оценка ВВП США, способствовавшая усилению давлению на позиции доллара.
Утро пятницы создает близкий к нейтральному фон для национальной валюты. С одной стороны, цены на нефть вновь пытаются отыграть свои недавние потери, однако фьючерсы на фондовые рынки США находятся под давлением из-за слабой отчетности Amazon и Apple, создавая риски ухудшения настроений к концу дня. Технически пара доллар-рубль также выглядит неоднозначно, что в совокупности заставляет опасаться повышение волатильности к концу дня.
Сегодня мы ждем, что пара доллар-рубль перейдет к консолидации в диапазоне 70-71 руб., не исключаем продолжения движения к отметке 71 руб.
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