Индекс S&P 500 возобновил рост и установил новый максимум на закрытие на фоне отчетности корпораций и неоднозначных данных по экономике США.

Индекс закрылся ростом на +1%, самый большой дневной рост за две недели. Все основные сектора рынка выросли, а лидерами стали Real Estate (+1.4%), Consumer Discretionary и Industrials (по +1.3%). Высокотехнологичный индекс 100 вырос на +1.2%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average — на +0.7%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 – на +2%.

Ford Motor подскочила на +8.7% до самого высокого уровня с 2014 года после публикации результатов, в которых, по словам одного из аналитиков, были "повсюду положительные сюрпризы". Платформа электронной коммерции Shopify выросла на +7% несмотря на то, что не достигла прогнозов по результатам, в то время как EBay упала на —6.8%, поскольку ее прогнозы по выручке не оправдали ожиданий. Caterpillar (+4.1%) показала «сильный» квартал, даже несмотря на то, что у нее есть проблемы с цепочками поставок. Merck & Co (+6.1%) повысила свой прогноз по годовым результатам.

"Квартальная отчетность была достаточно впечатляющей, чтобы заставить инвесторов отложить в сторону опасения, которые у них могут быть по поводу экономического роста, инфляции, препятствий в цепочке поставок или Covid", — заявил в четверг утром главный рыночный стратег National Securities Арт Хоган.

Разочарование от мега-техов

Apple и Amazon в послеторговой сессии снижаются на —3.7% и —3.3% после публикации отчетности. Квартальная выручка Apple не дотянула до прогнозов из-за Mac и iPhone, и компания не смогла дать прогнозов перед звонком с аналитиками из-за продолжающихся проблем с глобальными цепочками поставок. Прогноз продаж Amazon разочаровал рынок, а компания предупредила, что оживленный праздничный квартал может оказаться убыточным, поскольку Amazon тратит деньги на то, чтобы нанять достаточное количество рабочих и справиться с кризисом доставки. AWS стал ярким пятном, показав самый высокий рост с начала 2019 года.

Движения на рынках сигнализируют о растущей убежденности в том, что ФРС повысит ставки в конце следующего года. Однако Марко Коланович из JPMorgan считает, что это предположение неверно, и указывает на технические факторы, такие как ребалансировки в конце месяца, стоящие за сглаживанием кривой доходности и ротацией в рамках акций.

"Маловероятно, что ужесточение начнется раньше, сразу же после сворачивания программы скупки активов и за несколько месяцев до важных выборов в следующем году", — написал он в записке клиентам.