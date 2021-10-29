Фондовые рынки под давлением из-за отчетностей Amazon и Apple
Акции Amazon снизились на 4,5% после завершения основных торгов. Финансовый отчет компании за III квартал не оправдал ожидания инвесторов. Более того, гигант электронной коммерции прогнозирует рост расходов «на несколько миллиардов долларов» в IV квартале из-за сбоев в цепочке поставок и увеличения затрат на рабочую силу, материалы и фрахт. Выручка Amazon составила $110,8 млрд против прогноза $111,81 млрд. Темп роста выручки составил 15% по отношению к пришлому году, что представляет собой заметное замедление по сравнению с темпами роста в 27% в предыдущем квартале. Тем не менее это был четвертый квартал подряд, когда выручка превысила $100 млрд. Прибыль на акцию составила $6,12 против прогноза $8,96.
Технический гигант Apple также разочаровал Уолл-Стрит своими финансовыми результатами за предыдущий квартал: ключевые продажи iPhone не оправдали ожиданий даже после запуска флагманских iPhone 13. Акции поставщиков Apple, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Qualcomm и Broadcom, также снизились сразу после публикации отчета Apple.
Сегодня перед инвесторами отчитаются американские нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron. Обе отчетности выйдут до закрытия торгов основной сессии на биржах в США.
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