В четверг цены на нефть были под давлением в первой половине дня, но смогли отыграть большую часть просадки к вечеру. Оперативный выкуп фьючерсов после коррекции говорит о сохранении позитивных прогнозов в отношении цен на сырье и шансов на обновление 7-летних максимумов.

Причиной распродаж в первой половине дня был остаточный эффект после слабой статистики от EIA днем ранее, усиленный сокращением накопленной перекупленности. Под перекупленностью здесь я понимаю большой объем спекулятивных длинных позиций, которые могли быть набраны в период консолидации между $84 и $86,5 на прошлой неделе.

Также поводом для слабости могли стать заявления должностных лиц Ирана о том, что переговоры по ядерной сделке с США могут быть возобновлены в конце ноября. В случае успеха на переговорах Иран может освободить из-под санкций нефтегазовый экспорт и увеличить добычу вплоть до 1 млн б/с.

На мой взгляд, иранская история еще далека от развязки, и новости стоит рассматривать, скорее, в позитивном ключе. Во-первых, ход переговоров будет зависеть от политических настроений в стране и вряд ли будет легким, учитывая позицию действующей власти. Во-вторых, даже в случае успеха не ясно, в каком состоянии находятся добычные мощности Ирана. Вполне возможно, что восстановление растянется на месяцы. Это нивелирует негатив из-за возможного роста добычи.

А позитив состоит в том, что страны ОПЕК+ получили еще один аргумент в пользу сохранения статуса-кво на грядущем заседании и отказа от более форсированного увеличения добычи. В четверг глава Минэнерго Алжира заявил о том, что альянсу не следует поднимать добычу в декабре сверх запланированных ранее 0,4 млн б/с, ссылаясь на высокие риски и неопределенность. Алжир — не самая влиятельная страна в ОПЕК+, но в данном случае это высказывание может четко отражать позицию большинства членов альянса.

Фьючерсы на Brent по итогам четверга нарисовали на дневном графике перевернутый «доджи», — свечу с узким телом и длинным хвостом вниз, — классический бычий сигнал. С утра покупки по нефти имеют осторожный характер, фьючерсы прибавляют чуть более 0,2%. При этом фондовые индексы подрастают и негативных для сырья новостей пока нет. При сохранении благоприятного фона рост нефти сегодня может продолжиться. Вероятность дальнейшего движения также смещена вверх.