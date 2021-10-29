Рынок ОФЗ учел последние данные по инфляции
Сектор российских еврооблигаций: без перемен. Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. ЕЦБ не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года, и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.
Сектор ОФЗ: цены рухнули почти на фигуру. Как и можно было ожидать, данные по инфляции (0,3% за неделю) стали настоящим ушатом холодной воды для участников рынка ОФЗ. Цены за один торговый день скинули почти 100 б. п. Однолетняя ОФЗ приблизилась по доходности к отметке 8,3%. Интересно отметить, что рынок ОФЗ, который на протяжении последнего времени довольно точно угадывал направление движения ДКП российского ЦБ, в этот раз оказался в этом отношении не на высоте: участники рынка не только не смогли заранее запрайсить пятничное решение регулятора, но даже не поверили поначалу в его более чем прозрачный сигнал, согласно которому ставка в декабре будет повышена до 8,5%. Посмотрим, конечно, на динамику инфляции и инфляционных ожиданий до середины декабря (заседание ЦБ по ставке состоится 17 декабря), но пока у нас нет уверенности в том, что инфляция находится около своего максимума.
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