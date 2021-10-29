Вчера ОФЗ открылись снижением после публикации в среду вечером высокого показателя недельной инфляции (+0,28% н/н). Рынок закрылся выше внутридневных минимумов, что обнадеживает, однако кривая все равно заметно сместилась вверх. Самые длинные выпуски повысились в доходности на 15 бп, в том числе ОФЗ-26238 (YTM 8,12%) подешевел на 1,2 пп, до 91,5 пп, а днем он опускался в цене до 91,0 пп. 10-летние бенчмарки показали разнонаправленную динамику, при этом ОФЗ-26235 (YTM 8,19%) вырос в доходности на 20 бп, а ОФЗ-26239 (YTM 8,19%) и ОФЗ-26218 (YTM 8,16%) повысились в доходности на 16–18 бп. ОФЗ с погашением в 2024–2029 гг. прибавили в доходности 20–25 бп. 4-летний ОФЗ-26234 (YTM 8,44%) отстал, опустившись в цене на 0,8 пп при росте доходности на 27 бп. Спреды на отрезках 2–10 лет и 5–10 лет снизились на 5 бп, до —21 бп.

По данным НРД, отток средств нерезидентов из ОФЗ в среду составил 28 млрд руб. Общий отток с начала недели достиг 65 млрд руб., с начала месяца – 59 млрд руб. Самые значительные продажи на этой неделе наблюдались на среднем отрезке кривой. По нашим оценкам, вложения нерезидентов в среднесрочные бумаги с начала недели сократились на 41 млрд руб., в длинные – на 20 млрд руб., в короткие – на 4,3 млрд руб. Торговая активность в четверг осталась высокой – оборот торгов в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 50,4 млрд руб., что, на наш взгляд, указывает на продолжающийся отток средств иностранных инвесторов. В контексте облигаций EM ОФЗ вошли в лагерь отстающих вместе с выпусками Венгрии и Бразилии, где длинные бенчмарки выросли в доходности на 14 бп и 40 бп соответственно. 10-летний выпуск ЮАР повысился в доходности на 9 бп, доходность 10-летних бенчмарков Мексики и Польши выросла на 2–3 бп.