Валютный рынок

Волатильность пары евро-доллар (1.1680, +0.6%) вчера заметно выросла. Сперва разочарование по поводу квартальных темпов роста ВВП в США (2.0% к/к против консенсуса 2.6% в анализированном выражении) добавило интриги ноябрьскому заседанию ФРС. А в дальнейшем риторика главы ЕЦБ оказалась не столь убедительной на фоне опубликованных данных по инфляции в Германии (4.5% г/г) и Испании (5.5% г/г), что усилило опасения более быстрого повышения ставки в еврозоне (уже в конце 2022 года).

Нефть

События следующей недели остаются в зоне неопределенности — Иран планирует назначить дату переговоров по ядерной сделке, а министры ОПЕК+ обсудят текущие договоренности по наращиванию нефтедобычи на регулярной встрече в начале ноября. Однако, сразу несколько факторов усиливают давление на спекулятивные позиции – Газпром подтвердил намерения нарастить поставки газа в Европу в начале ноября, а Китай усилил давление на цены энергетического угля. В результате, фьючерсы на газ наметили коррекцию (1-месячный форвард подешевел до $930/тыс куб. м, —14% за 2 сессии).

Фондовый рынок

Фьючерсы указывают на рост волнения, теряя в моменте 0.5% после выхода слабой квартальной отчетности ИТ-гигантов Amazon и Apple. На азиатских площадках инвесторы разделяют смешанные настроения — Hang Seng снижается на 0.7%, а Shanghai Comp, наоборот, прибавляет 0.7%.

Базовые ставки

Доходность 10-летних казначейских облигаций восстановилась до 1.57% годовых (+3 бп). Участники долгового рынка ждут сигналов от ФРС США в следующую среду, а также продолжают следить за судьбой бюджетных инициатив Дж.Байдена. Даже сокращение вдвое его социального плана (до $1.75 трлн с $3.5 трлн) не позволяет с уверенностью говорить о преодолении разногласий внутри Демократической партии.