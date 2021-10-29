На этой неделе доллар зафиксировал рекорд – опустился ниже 70 рублей за доллар, евро повторил динамику курса доллара. Причиной стал рост рубля ко всем мировым валютам на фоне растущих цен на нефть. В связи с небольшой коррекцией цен на топливо, сейчас доллар укрепился до 70,54 руб./долл., евро – до 82,36 руб./евро.

Громких новостей эта неделя не принесла, следующая неделя объявлена в стране периодом отдыха, при этом биржи будут работать, соответственно, курсы валют будут отражать динамику цен на энергоносители. Вероятно, произойдет некоторое ослабление рубля, без серьезных заявлений, либо очередного энергетического кризиса оно будет незначительным.

Московская биржа сообщила о новом рекорде – число физических лиц с брокерскими счетами достигло 15 млн человек, что показывает растущий интерес к рынку – многие воспользовались моментом, в условиях повышения ставки прийти на рынок в благоприятное время.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% — такой шаг оказался для рынка достаточно неожиданным и вызвал существенное снижение цен на рынке ОФЗ. Сейчас доходности "длинных" бумаг находятся на уровне 8,1% годовых, двухлетних – на уровне в 8,3%.

Такая динамика говорит о том, что рынок не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, на что также намекает риторика главы ЦБ.

Это значит, что в уходящем году нас может ждать еще одно повышение ключевой ставки. Ее снижение, вероятнее всего, начнется после 2 квартала 2022 года, вместе со снижением уровня инфляции в стране.

Ожидаемый курс на следующей неделе: 70,5-71, руб./долл., 81-82 руб./евро.