В четверг рубль сумел отыграть часть потерь среды и стабилизироваться около 70,2 за доллар. В первой половине дня его поддержали продажи валюты экспортерами, а во второй — резкое ослабление доллара к евро, т. к. глава ЕЦБ выразила обеспокоенность инфляцией и не смогла успокоить инвесторов, ожидающих, что регулятор начнет повышать ставку в следующем году. В частности, на горизонте трех лет рынок закладывает в цены повышение ставки на 50 б. п., хотя глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что подобные ожидания идут вразрез с мнением ЕЦБ, который не планирует повышать ставки в обозримом будущем.

Сегодня утром рубль слабеет: доллар отыгрывает вчерашнее избыточное падение. По всей видимости, доллар, подешевевший в октябре в преддверии важного заседания ФРС США на следующей неделе и выхода статистики по рынку труда, продолжит укрепляться к мировым валютам. Этому может способствовать и сегодняшняя ребалансировка портфелей (в последний торговый день месяца). Также в центре внимания будет базовый дефлятор потребительских расходов в США за сентябрь. Это показатель инфляции, на который ориентируется ФРС США.

На локальном рынке спрос на доллар тоже может повыситься перед выходными и в связи с конвертацией части дивидендов в валюту. В этих условиях рубль вновь может ослабнуть до 70,7 за доллар и, возможно, даже приблизиться к 71 за доллар.