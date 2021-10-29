В пятницу, 29 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает отрицательную динамику основных индексов.

Лучше рынка смотрятся телеком и транспортный сектор, а хуже рынка выглядят металлурги и горнодобытчики, химическая промышленность, финансовый сектор.

После ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком на отечественном рынке наметилась волна фиксации прибыли по акциям, и даже укрепление цен на нефть (сырье марки Brent повышается в цене на 0,18% до отметки $83,81 за баррель) сегодня не способно вернуть покупательные настроения на биржи РФ.

Внешний фон для российских торгов с утра несколько улучшился: фьючерсы на индекс S&P 500 остановили снижение и вырвались в плюс на 0,98% по состоянию на 12:00 МСК. Американский рынок накануне закрылся в плюсе, абстрагировавшись от слабых данных по ВВП за третий квартал. Доходность 10-летних трежериз повышается на 3,4 б.п. и находится на отметке 1,603%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии ослаб на 0,83% до 4154,92 пункта, а индекс РТС теряет 1,28% до 1856,21 пункта.

Среди лидеров роста находятся бумаги HeadHunter (+1,3%), Globaltrans (+1,1%), ПИК (+0,5%) и др. Наибольшие потери несут акции "Русал" (-3,3%), ФосАгро (-3,0%) и др.

Акции "Сбербанка" продолжили просадку и отступают на 1,9% спустя день после квартального отчета. Напомним, чистая прибыль банка по МСФО за третий квартал увеличилась на 28,3% г/г и составила 348,3 млрд рублей, а за 9 месяцев 2021 года выросла на 75% до 978,1 млрд рублей. Накануне акции банка подешевели на 2,2%. Игроков обеспокоила угроза ухудшения финансовых показателей в четвертом квартале в связи с новыми ковидными ограничениями.