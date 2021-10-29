В сентябре экономика США продолжила восстанавливаться умеренными темпами.

Сильное инфляционное давление сохраняется дольше, чем первоначально ожидали Федрезерв и многие экономисты.

Работодатели испытывают значительные затруднения при поиске сотрудников, производители сталкиваются с многочисленными сбоями в глобальных цепочках поставок, а уровень сбережений домохозяйств постепенно снижается. Все это сдерживает деловую активность и приводит к тому, что траектория роста экономики США выглядит менее предсказуемой.

Однако продолжительный период стагфляции мы считаем крайне маловероятным. Ключевым драйвером роста экономики остается динамика спроса: это заметно по индексам деловой активности, которые указывают на увеличение объема заказов.

Отчет по рынку труда за сентябрь, на наш взгляд, оказался достаточно сильным. Это позволит ФРС объявить о сворачивании экстренных мер поддержки экономики уже в начале ноября. Улучшение эпидемиологической ситуации позволяет надеяться на рост потребительской уверенности в ближайшем будущем.

Денежно-кредитная политика ФРС

Заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), которое состоялось 21-22 сентября, стало одним из главных событий месяца. Впрочем, параметры денежно-кредитной политики ожидаемо остались без изменений. Условия для сокращения объемов программы количественного смягчения (QE) с точки зрения уровня инфляции уже были выполнены, но отчет по рынку труда за август оказался очень слабым из-за негативного влияния очередной волны заболеваемости COVID-19 в США, поэтому Федрезерв остался в "режиме ожидания".

Главным итогом сентябрьского заседания ФРС стали явные намеки на то, что сворачивание программы QE начнется уже в ноябре. В настоящее время регулятор продолжает выкупать активы на $120 млрд в месяц. Согласно официальному заявлению, опубликованному по итогам заседания FOMC, если прогресс, как и ожидается, будет наблюдаться повсеместно, скорое сокращение программы покупки активов может быть оправдано. Для большей уверенности в этом представители ФРС ждали следующий отчет по рынку труда. Он был опубликован 8 октября. Мы считаем, что свежие данные по занятости не изменили планы ФРС.

Инвесторы убеждены в том, что на ноябрьском заседании будет объявлено о старте нормализации денежно-кредитной политики. Этот процесс начнется со сворачивания экстренных мер монетарной поддержки, которые были введены в рамках реакции на беспрецедентный экономический шок, вызванный пандемией.

Инвесторы ожидают, что регулятор будет сокращать покупки на $15 млрд в месяц, а для полного сворачивания QE потребуется восемь месяцев. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, процесс сокращения объема ежемесячных покупок активов может быть завершен в середине 2022 года. Но уложиться в эти сроки удастся, если только начать сворачивание программ в ноябре-декабре. Вероятность официального объявления параметров сокращения программы QE на ноябрьском заседании FOMC мы оцениваем в 90%.

Рынок труда за сентябрь

Отчет по рынку труда второй месяц подряд оказывается заметно слабее ожиданий. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило лишь 194 тыс. при медианном прогнозе 500 тыс. Впрочем, мы предполагали, что этот показатель в сентябре останется невысоким, так как в дополнение к нестабильной эпидемической ситуации давление на американскую экономику оказали последствия урагана "Ида", обрушившегося на южные и восточные штаты. Впрочем, сентябрьские результаты выглядят менее разочаровывающими, если учесть, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 235 тыс. до 366 тыс. Ухудшение эпидемиологической обстановки в США в августе оказало на сферу занятости не такое сильное негативное влияние, как аналитики предполагали ранее. Однако давление фактора COVID-19, по всей видимости, сохранилось и в сентябре.

Численность трудоустроенных во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, увеличилась на 526 тыс. Этого оказалось достаточно, чтобы уровень безработицы снизился на 0,4 п.п.: с 5,2% до 4,8%, что лучше консенсус-прогноза.

Впрочем, из-за того, что численность экономически активного населения уменьшилась на 183 тыс., вернувшись к июльским значениям, коэффициент участия в рабочей силе снизился с 61,7% до 61,6%.

Это настораживает экономистов, потому что после прекращения дополнительных выплат для безработных в сентябре следовало ожидать возвращения части американцев в режим активного поиска работы, но размер доли экономически активного населения пока сигнализирует об обратном: она все еще не демонстрирует тенденции к росту (см. график ниже). Уже больше года этот показатель колеблется в узком диапазоне 61,4–61,7%.

Соотношение между количеством трудоустроенных американцев и общей численностью населения США (employment-population ratio) повысилось с 58,5% до 58,7%, хотя остается на 2,4 п.п. ниже уровня, зафиксированного до начала пандемии.

В сентябре государственный сектор неожиданно потерял 123 тыс. рабочих мест, несмотря на начало учебного года, перед которым должны были повыситься объемы найма преподавателей и других работников образовательных учреждений. В индустрии досуга и гостеприимства, где с апреля каждый месяц появлялось в среднем около 350 тыс. рабочих мест, в сентябре был зафиксирован прирост лишь на 74 тыс., что связано с сохранением негативного влияния вспышки заболеваемости COVID-19. В то же время показатель за август было пересмотрен с нуля до 38 тыс. Ускорение найма в этой индустрии вновь произойдет после улучшения эпидемической обстановки. В индустрии досуга и гостеприимства необходимо создать еще 1,6 млн мест, чтобы достигнуть допандемического уровня.

В производственном секторе появилось 26 тыс. новых рабочих мест. Занятость по-прежнему наиболее активно увеличивается в индустриях, связанных с производством товаров длительного пользования. Негативным фактором стало уменьшение числа рабочих мест в автомобильной промышленности на 6 тыс., притом что июльский результат был пересмотрен с 24 тыс. до 10 тыс.

Рост зарплат в годовом выражении за сентябрь составил 4,6%, совпав с консенсусом. Средняя почасовая заработная плата повысилась на 0,6% м/м, превзойдя ожидания, так как количество рабочих мест в августе увеличивалось в основном в индустриях с высокооплачиваемым персоналом. Быстрое повышение зарплат также связано с сохранением дисбаланса между высоким спросом со стороны работодателей и недостаточным числом лиц, находящихся в поиске работы. Вакансий в экономике США примерно на 3 млн больше, чем безработных.

Согласно обновленным прогнозам, Федрезерв рассчитывает, что к концу 2021 года безработица сократится до 4,8% (вместо 4,5%, ожидавшихся ранее). Таким образом, этот показатель досрочно достиг цели ФРС. Хотя уровень экономически активного населения пока меньше, чем до пандемии, сентябрьский отчет по рынку труда мы оцениваем как достаточно уверенный. Его результаты позволят регулятору объявить о старте сворачивания программы QE на заседании, которое состоится в начале ноября.

Августовская макростатистика

Объем розничных продаж за август увеличился на 0,7% м/м, притом что прогнозы предполагали снижение показателя второй месяц подряд. Но делать однозначные выводы об улучшении динамики в долгосрочной перспективе преждевременно. Во-первых, существенная доля прироста продаж была обусловлена увеличением трат в интернет-магазинах и продовольственном ретейле. Во-вторых, доходы общепита стагнируют. Это свидетельствует о том, что опасения по поводу распространения новых штаммов коронавируса продолжают определять модель поведения потребителей.

Ключевым сильным моментом отчета стала положительная динамика (+2,5% м/м) продаж контрольной группы товаров (за исключением продукции общепита, энергоресурсов, автомобилей и строительных материалов). Рост этого компонента индекса был обусловлен увеличением продаж на 5,3% м/м вне физических розничных точек, в основном за счет электронной коммерции. Кроме того, увеличились траты покупателей на продукты питания и напитки (+1,8% м/м). По-прежнему пользуются большой популярностью заказы на вынос и доставка, в то время как расходы на услуги общественного питания за месяц сохранились на прежнем уровне. В целом, однако, стоит отметить, что в целом продажи в контрольной группе слабо меняются с марта текущего года.

Объемы реализации автомобилей упали на 3,6% м/м, но это оказалось лучше ожиданий, учитывавших существенное сокращение продаж у производителей. Несмотря на рост цен на бензин на 3% м/м, продажи на автозаправочных станциях практически не изменились.

Данные розничных продаж за август без учета авторынка показали умеренно положительную динамику.

Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к увеличению объема продаж за пределами традиционных каналов физического ретейла, что сигнализирует о формировании новых моделей поведения покупателей.

Мы считаем, что сегменты электронной коммерции и доставки продолжат пользоваться спросом и их доля в общем объеме реализации будет расширяться. Приостановка роста расходов на услуги общепита сигнализирует об ослаблении потребительской активности, однако показатель находится выше значений, зафиксированных до пандемии.

Объем заказов на товары длительного пользования в августе повысился на впечатляющие 1,8% м/м при консенсусе 0,7% м/м. Основной вклад в рост этого показателя внес компонент заказов на транспортные средства (+5,5% м/м). Высокий спрос отмечался на коммерческие самолеты, в то время как заказы на автотранспорт просели на 3,1%. Мы оцениваем фактический результат как сильный, тем более что данные за июль были пересмотрены с —0,1% до 0,5%.

Объем базовых заказов на товары длительного пользования (без учета транспортных средств) увеличился на 0,2% м/м при консенсусе 0,5% м/м. Данные по-прежнему отражают стабильное наращивание капитальных вложений корпорациями и уверенные темпы роста экономики.

Таким образом, в третьем квартале компании продолжили закупку оборудования. Мы по-прежнему рассчитываем на стабильное усиление спроса на товары длительного пользования, формирующего фундамент для производственной деятельности, до конца года. Среди факторов поддержки этой динамики отмечаем отложенный спрос и низкие процентные ставки в экономике. Наличие свободных денежных средств позволяет компаниям вкладываться в обновление средств производства. Риск связан с тем, что из-за дефицита рабочей силы, сырья и комплектующих объем заказов на товары длительного пользования будет расти быстрее, чем объем их поставки.

Расходы и доходы физических лиц за август

Доходы физических лиц в августе увеличились на 0,2% м/м при прогнозе 0,3% м/м. Рост занятости обеспечил повышение совокупных доходов от заработной платы, а введение новых налоговых вычетов на детей более чем компенсировало влияние отмены дополнительных выплат по страхованию от безработицы во многих штатах. Но, поскольку срок действия федеральной программы истек в сентябре, мы ожидаем, что в следующей публикации данного блока статистики будет зафиксировано снижение доходов физлиц.

Расходы физических лиц увеличились на уверенные 0,8% м/м, в то время как предыдущее значение было пересчитано с 0,3% до —0,1%. В результате динамика расходов за два месяца примерно совпала с ожиданиями. Затраты на услуги за август выросли на 0,6% м/м, несмотря на негативный эффект новой волны пандемии. Расходы на покупку различных товаров также повысились, при этом наиболее значительным было увеличение трат на товары кратковременного пользования.

Показатель сбережений в августе был зафиксирован на уровне 9,4%, а данные за июль были пересмотрены с 9,6% до 10,1%. Налицо тенденция к снижению уровня сбережений, которая может сохраниться в краткосрочной перспективе. В результате мы ожидаем сокращения доли сбережений до диапазона 7,5–8%, характерного для 2018-2019 годов, уже в октябре-ноябре. В этом случае мы будем менее оптимистично оценивать краткосрочный потенциал роста экономики, ведь он во многом зависит от динамики уровня сбережений домохозяйств.

Располагаемые доходы американцев в постоянных ценах снизились на 0,3% м/м после роста на 0,7% в предыдущем месяце. В то же время реальные расходы на личное потребление, выступающие одним из главных компонентов ВВП США, в августе повысились на 0,4% м/м после снижения на 0,5% в июле. Аналитики очень рассчитывают на позитивную динамику показателя в сентябре: он окажет заметное влияние на темпы роста ВВП по итогам третьего квартала.

Опережающие экономические индикаторы за сентябрь: PMI

Этот показатель в сентябре вырос на 1,2 п.п. м/м, что свидетельствует об уверенном восстановлении экономики, которое продолжается уже 16-й месяц подряд после спада в апреле 2020 года. При этом один из компонентов PMI, индекс производства, сократился на 0,6 п.п., до 59,4 пункта. Индекс цен повысился на 1,8 п.п., до 81,2 пункта. Наибольшее изменение показал индекс невыполненных заказов, поднявшийся на 3,4 п.п., до 64,8 пункта, что обусловлено главным образом нехваткой ключевых комплектующих.

Участники опроса продолжают указывать на беспрецедентное количество сложностей, с которыми приходится сталкиваться большому количеству поставщиков и компаний для удовлетворения растущего спроса. Отмечается, что на все сегменты производственной экономики оказывают давление такие негативные факторы, как рекордно длительные сроки поставки сырья, продолжающийся дефицит чипов и важнейших материалов, а также растущие цены на сырье и трудности с логистикой. Большинство этих проблем обусловлено влиянием и последствиями пандемии: частичный невыход работников на смены, приостановка поставок из-за нехватки комплектующих, трудности с заполнением открытых вакансий для квалифицированных специалистов, а также сбои логистики.

Однако стоит отметить, что на каждый негативный комментарий участники опроса давали три позитивных ответа о перспективах ускорения роста производственной активности. Рассматривая факторы увеличения спроса более детально, мы выделяем несколько компонентов широкого индекса. В частности, показатель новых заказов продолжил повышаться на фоне ускорения темпов роста более специфичного индекса новых экспортных заказов. Кроме того, индекс запасов готовой продукции остается на низком уровне, а индекс невыполненных заказов необычно высок. С учетом всех указанных аспектов можно сделать вывод о сохранении сильного спроса.

Индекс занятости вернулся к росту после негативной динамики в прошлом месяце, однако трудности с наймом в компаниях участников опроса сохраняются, а признаков улучшения ситуации пока не наблюдается.

Таким образом, производственный сектор сталкивается с целым комплексом проблем, которые ограничивают потенциал роста производственной активности. В то же время мы считаем, что производственный сектор продемонстрируют уверенный рост в будущем в связи с постепенной нормализацией ситуации по мере ослабления влияния пандемии, поскольку спрос, по всей видимости, будет еще долго оставаться очень высоким.

Индекс доверия потребителей от Conference Board

После негативной динамики предыдущих двух месяцев индекс потребительского доверия от Conference Board продолжил снижаться в сентябре до 109,3 пункта (115,2 в августе). Индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями актуальных условий бизнеса и рынка труда, снизился с 148,9 в прошлом месяце до 143,4 пункта. Индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей, также показал негативную динамику, сократившись с 92,8 до 86,6 пункта.

Что касается оценки условий для ведения бизнеса, то наблюдалось небольшое увеличение доли потребителей, которые рассматривают условия как плохие, а также незначительное снижение доли тех, кто считает эти условия хорошими. Ожидания в отношении рынка труда также ухудшились на краткосрочном горизонте. В частности, доля тех, прогнозирует увеличение числа рабочих мест, сократилась более чем на 1,5 п.п. Доля пессимистов, полагающих, что количество доступных вакансий снизится, увеличилась более чем на 2 п.п., до 20,3%. Кроме того, респонденты менее позитивно оценили свои краткосрочные финансовые перспективы по сравнению с прошлым опросом. Теперь чуть более 17% респондентов считают, что в ближайшее время их доходы увеличатся, а 11,5% ожидают снижения зарплаты (+1,5 п.п. м/м).

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM

Указанный индекс в сентябре вырос на 0,2 п.п., до 61,9 пункта, что свидетельствует об усилении активности в непроизводственном секторе после небольшого замедления в прошлом месяце. Согласно новым данным, менеджеры из 17 разных индустрий сообщили о росте. Тем не менее в комментариях участники опроса отметили сохранение проблем, связанных с ситуацией на рынке труда, указали на логистические трудности и на перебои в цепочках поставок.

Самые высокие темпы роста продемонстрировали сектора розничной торговли, шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Единственным направлением, которое продемонстрировало негативную динамику, стал сегмент сельского и лесного хозяйства, рыболовства и охоты. Заметим, что опасения в отношении новых волн пандемии меньше влияют на настроения менеджеров. Ключевыми проблемами остаются нехватка полупроводников и увеличение сроков международных поставок, что совпадает с комментариями менеджеров, опрошенных в рамках сбора информации по производственному индексу PMI.

Один из основных компонентов — индекс деловой активности и производства увеличился на 2,2 п.п., до 62,3 пункта. Менеджеры отмечают, что, несмотря на усиление бизнес-активности, компании сталкиваются с серьезными сбоями в цепочках поставок, однако продолжают принимать новые заказы.

Индекс цен повысился на 2,1 п.п., до 77,5 пункта, свидетельствуя об увеличении расходов организаций на материалы и услуги. Рост затрат зафиксирован абсолютно во всех секторах, что может расцениваться как опережающий индикатор инфляции. Наконец, индекс настроений в отношении запасов поднялся почти на 5 п.п., до 46,3 пункта. Однако это значит, что участники опроса все еще считают свои резервы слишком низкими с учетом усиления деловой активности. Наиболее остро проблема отмечается в индустриях сельского хозяйства, образования и розничной торговли.

Можно говорить о том, что ключевым драйвером роста экономики США остается спрос. Эта тенденция просматривается и по индексам деловой активности, которые отражают увеличение объема заказов. В свою очередь, со стороны предложения сохраняются трудности из-за глобальных проблем в цепочках поставок и нехватки рабочей силы, что сдерживает экономический рост. По мере улучшения эпидемической ситуации рассчитываем на усиление потребительской уверенности в ближайшем будущем.