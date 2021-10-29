Вчера котировки Брент упали до $82,3/барр., тогда как еще во вторник вечером торги проходили около $86,5/барр. Негативная динамика была обусловлена тем, что Иран и ЕС договорились до конца следующего месяца возобновить переговоры о возвращении к ядерному соглашению 2015 года. Точная дата будет объявлена на следующей неделе. Тем не менее мы по-прежнему считаем, что до отмены санкций США на экспорт иранской нефти пока далеко. Последний раунд переговоров завершился в июне, и с тех пор Иран под разными предлогами неоднократно откладывал новые встречи, продолжая развивать свою ядерную программу. Кроме того, Иран дал понять, что для возобновления переговоров США необходимо сперва "разморозить" иранские активы за рубежом на сумму $10 млрд в качестве знака "доброй воли".

Экономика Ирана страдает из-за санкций, введенных США, однако новое правительство исламской республики подчеркивает важность "экономики сопротивления", которая может противостоять санкциям. Кроме того, Тегеран обеспокоен тем, что улучшение отношений с США может быть временным, особенно если в 2024 году на президентских выборах победят республиканцы. Иран требует гарантировать, что в будущем США снова не введут санкции, но администрация Джо Байдена не может дать таких гарантий. На наш взгляд, если санкции будут смягчены, это приведет к увеличению поставок иранской нефти на рынок в 2П22, однако высока вероятность, что переговоры с Ираном будут идти очень медленно или вообще окажутся безрезультатными.

Вчера котировки Брент восстановились с $82,3/барр. до $84,6/барр., торги сопровождались повышенной волатильностью. Доллар США снизился на фоне слабых данных по ВВП США за 3К21. Этот показатель вырос на 2% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом (консенсус-прогноз предполагал 2,6%), тогда как в 2К21 — на 6,7%. Ухудшение динамики ВВП было обусловлено тем, что в США резко замедлился рост личного потребления. Еще одной значимой новостью для нефтяного рынка стало сообщение Bloomberg о том, что, согласно новой оценке технического комитета ОПЕК+ (она была опубликована в преддверии очередного заседания альянса, которое состоится на будущей неделе), мировые товарные запасы углеводородов в 4К21 будут сокращаться на 1,1 млн барр./сут, тогда как ранее ожидалось снижение на 0,67 млн барр./сут. Фиксация по ближайшим фьючерсам Брент прошла на уровне $84,32/барр., на $0,26/барр. ниже, чем днем ранее.

Сегодня утром котировки Брент держатся ниже $84,5/барр. Инвесторы ждут данных по ВВП еврозоны за 3К21, а также ежемесячного отчета по добыче нефти (EIA-914) и сентябрьской статистики по личным доходам и расходам в США. На наш взгляд, цены на нефть вряд ли смогут еще больше восстановиться после снижения в середине недели, поскольку отсутствуют факторы роста, и мы ожидаем, что котировки завершат неделю около $84/барр.